Μετά από μια περίοδο κυριαρχίας των ουδέτερων χρωμάτων, εμπνευσμένων από την αθόρυβη πολυτέλεια, οι μεγαλύτερες χρωματικές τάσεις της μόδας μετατοπίζονται σε πιο παιχνιδιάρικο και έντονο στυλ αυτό το καλοκαίρι. Ενώ οι εποχιακές χρωματικές παλέτες πάντα έπαιζαν ρόλο στον καθορισμό της διάθεσης των συλλογών μόδας, φέτος έχουμε δει μια έκρηξη από ζωντανά και διασκεδαστικά χρώματα, από το φουτουριστικό ασημί, μέχρι το κίτρινο βουτύρου και τη συνεχιζόμενη κυριαρχία του cherry red.

Είτε το καλοκαίρι για σένα σημαίνει πάρτι και ξεφάντωμα είτε σου αρέσει να ρομαντικοποιείς τις διακοπές σου, υπάρχουν πολλές αποχρώσεις που κάνουν εντύπωση αυτή τη σεζόν και ταιριάζουν για κάθε περίσταση. Διάβασε παρακάτω τις επτά κορυφαίες χρωματικές τάσεις της μόδας αυτό το καλοκαίρι.

Brat Green

Μας έχει ενθουσιάσει το έκτο άλμπουμ της Charli XCX… και τα fluorescent (και διαφανή) looks που έχει εμπνεύσει το Brat. Ενώ αυτή η ζωντανή πράσινη απόχρωση φέρει τη φήμη ότι είναι δύσκολο να συνδυαστεί, το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα καλό σχέδιο. Δοκίμασε το μονοπάτι του μονοχρωματισμού με ένα κομψό σετ από τουίντ, ή ξεκίνησε συνδυάζοντας ένα neon τοπ με το αγαπημένο σου τζιν. Έχουμε ακούσει ότι το Brat πράσινο και όλα τα άλλα στοιχεία του 365-party-girl αποτελούν τον code dress του καλοκαιριού.

Seafoam Green

Ναι, το πράσινο της μέντας είναι και πάλι τάση, αλλά είναι διαφορετικό από αυτό που θυμάστε από τις προ-Instagram μέρες του #OOTD, περίπου το 2012. Αυτή τη σεζόν, εστιάζουμε στην μυστηριώδη, πιο απαλή πλευρά του seafoam πράσινου, με κυρίως διακοσμημένα με κρυστάλλους φλατ παπούτσια και κομψές τσάντες από νεφρίτη στο προσκήνιο. Τα σημερινά fashion items αποφεύγουν το ζιγκ-ζαγκ υπέρ των ελαφρών, κομψών φινιρισμάτων, και το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι πιο δροσερό.

Butter Yellow

Μην υποτιμάς ποτέ μια παλέτα crème κίτρινου χρώματος. Ενώ μπορεί να είναι εύκολο να προσπεράσεις αυτήν την παστέλ απόχρωση, η απροσδόκητη γλυκύτητά της λειτουργεί σχεδόν σαν ουδέτερο χρώμα, φέρνοντας ένα προοδευτικό στοιχείο στο ντύσιμό σας.

Cherry Red

Οι φήμες είναι αληθινές: Το κερασί κόκκινο εξακολουθεί να είναι παντού. Περίπου ένα χρόνο στην τάση, συνεχίζουμε να βλέπουμε μια σειρά από έντονα κόκκινα αξεσουάρ, τοπ, φούστες και παπούτσια στα social media μας. Αυτό το καλοκαίρι και φθινόπωρο, θα προτείναμε να αλλάξεις το στυλ σου (όπως να επιλέξεις το κόκκινο ως το κυρίαρχο χρώμα του ντυσίματος ή να επιλέξεις ένα μοντέρνο μοτίβο όπως το καρό) για να φρεσκάρεις το total look σου.

Seashell Blue

Είναι δύσκολο να κάνεις λάθος με ένα μέσο-τόνο μπλε το καλοκαίρι, και αυτή η ελαφρώς πιο «ήσυχη» απόχρωση του cornflower είναι ιδανική για την προσθήκη χρώματος στη ντουλάπα σου. Για να ενισχύσεις το οπτικό ενδιαφέρον, δοκίμασε να συνδυάσεις αυτό το απαλό χρώμα με εντυπωσιακά στοιχεία, όπως ρίγες και υφασμάτινες υφές.

Soft Periwinkle

Μερικές φορές, μια παιχνιδιάρικη απόχρωση είναι ό,τι χρειάζεσαι για να ζωντανέψεις την γκαρνταρόμπα σου. Η Periwinkle, που κυμαίνεται από κόκκινο με τόνους μπλε, μέχρι απαλό λιλά, είναι μεγάλη τάση, με διασημότητες όπως η Da’Vine Joy Randolph και η Olivia Rodrigo να την έχουν δοκιμάσει. Ενώ είναι εύκολο να θεωρήσεις την Periwinkle ως μια απόχρωση για ειδικές περιστάσεις, αισθανόμαστε την ανάγλη να σου πούμε ότι μπορείς να την ενσωματώσεις στα looks σου με απροσδόκητους τρόπους (όπως αθλητικά ή ρούχα για χαλάρωση).

Futuristic Silver

Αν έχεις μπει να scrollaρεις σε οποιοδήποτε social media τους τελευταίους μήνες, πιθανότατα έχεις δει να κυριαρχεί πολύ το ασημί. Υπάρχει κάτι εγγενώς φρέσκο και ιδιαίτερο σχετικά με την εισαγωγή του τολμηρού μεταλλικού στην καθημερινή μας γκαρνταρόμπα, είτε αυτό περιλαμβάνει μπαλαρίνες, είτε μια maxi φούστα. Δοκίμασε να αντιμετωπίσεις το ασημί σαν ουδέτερο—à la leopard print—ή να το συνδυάσεις και να το ταιριάξεις με αντίθετα metallic κομμάτια.

