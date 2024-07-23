Selena Gomez: H ρουτίνα που ακολουθεί για το καλοκαιρινό μακιγιάζ της

Είτε προγραμματίζετε τις καθιερωμένες καλοκαιρινές διακοπές του Αυγούστου, είτε απλώς σχεδιάζετε σύντομες εξορμήσεις κοντά στην πόλη, η Selena Gomez έχει τη λύση για το τέλειο καλοκαιρινό μακιγιάζ. Η δημιουργός της Rare Beauty προτείνει ένα εύχρηστο νεσεσέρ που περιέχει όλα όσα χρειάζεστε για ένα πλήρες αλλά απλό μακιγιάζ, ιδανικό για κάθε περίσταση.

Ξεκινά με το Pore Diffusing Primer της Rare Beauty για να προετοιμάσει την επιδερμίδα της. Στη συνέχεια, κάνει contouring με το Warm Wishes Effortless και καλύπτει τις ατέλειες με το Liquid Touch Brightening Concealer. Για χρώμα στα ζυγωματικά, χρησιμοποιεί το Soft Pinch Liquid Blush και τονίζει τα φρύδια της με το Brow Harmony Precision μολύβι και το Brow Harmony Flexible Lifting Gel.

Αφού έχει τελειώσει με τη βάση, προχωράει στις βλεφαρίδες χρησιμοποιώντας τη μίνι μάσκαρα Perfect Strokes για όγκο. Για τα χείλη της επιλέγει το lip balm στην απόχρωση Nearly Apricot. Το μακιγιάζ ολοκληρώνεται με λίγη πούδρα κάτω από τα μάτια (True to Myself Tinted Pressed Finishing Powder) και «κλειδώνει» το αποτέλεσμα με setting spray. Και voila! Ένα τέλειο και εύκολο καλοκαιρινό μακιγιάζ σε χρόνο dt.

