Ήλιος, αλάτι, χλώριο: Tips για να προστατέψεις τα μαλλιά σου αυτό το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι είναι εδώ και οι εξορμήσεις σε παραλίες και πισίνες για μια ανάσα δροσιάς είναι γεγονός. Παρόλα αυτά , είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε κάποιες συνήθειες για την προστασία των μαλλιών μας από τις επιπτώσεις του ήλιου, του αλατιού και του χλωρίου.

Οι ακτίνες UV μπορούν να βλάψουν τη δομή της τρίχας, ανάλογα με τον τύπο και το χρώμα των μαλλιών μας. Παρόλο που τα beach waves είναι δημοφιλή, δεν θέλουμε να καταλήξουμε με κατεστραμμένες άκρες, φριζάρισμα και ξεθωριασμένο χρώμα. Ακολουθούν μερικά μυστικά για να το αποτρέψουμε αυτό.

Αποφυγή Χημικών

Τα χημικά όπως το χλώριο στις πισίνες και οι διάφορες τεχνικές επεξεργασίες καθιστούν τα μαλλιά ευαίσθητα με τάση να σπάνε. Είναι καλό να περιορίσουμε τα εργαλεία styling με θερμότητα και να κάνουμε μια βόλτα από το ντουζ αμέσως μετά το μπάνιο στη θάλασσα ή σε πισίνα με χλώριο.

Χρήση Προϊόντων με Προστασία UV

Όμως το πρόσωπο και το σώμα, έτσι και τα μαλλιά χρειάζονται αντιηλιακό και προστασία από τον ήλιο. Κρέμες ή σπρέι που προστατεύουν τα μαλλιά από τις ακτίνες UV είναι σημαντικά για την προστασία των μαλλιών. Αναζητήστε προϊόντα που προσφέρουν επιπλέον ενυδάτωση και φροντίδα.

Πώς να αντιμετωπίσεις την φθορά που προκαλείται στα μαλλιά από τον ήλιο;

Ενυδατικές Μάσκες

Μετά την έκθεση στον ήλιο, οι ενυδατικές μάσκες μπορούν να βοηθήσουν στη λείανση και τη θρέψη της τρίχας. Προτιμήστε προϊόντα με πρωτεΐνες και βιταμίνες που ενισχύουν την υγεία των μαλλιών και χρησιμοποιήστε τες τακτικά.

Συχνό Κούρεμα

Το συχνό κούρεμα είναι σωτήριο για τα μαλλιά, ειδικά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές από τις οποίες τα μαλλιά έχουν ταλαιπωρηθεί και αφυδατωθεί. Με αυτόν τον τρόπο θα χαρίσεις και πάλι την υγεία και την χαμένη λάμψη στα μαλλιά σου. Μια μικρή ανανέωση αρκεί για να κάνει τη διαφορά.

