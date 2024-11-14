Η Αντζελίνα Τζολί επαναπροσδιορίζει την κλασική γοητεία καθώς πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια «Runway Lip Color» της Tom Ford Beauty.

Μέσα από το φακό του εμβληματικού διδύμου Mert Alas και Marcus Piggott, η σταρ αποπνέει μαγνητισμό και αυθεντικότητα, σε ένα κινηματογραφικό σκηνικό. Στο βίντεο της καμπάνιας, βυθίζεται στον ρόλο της καθώς μελετά σενάρια ή κάνει πρόβες φορώντας ένα κομψό κρεμ μπλέιζερ και ένα μαύρο bralette.

Τα φώτα της σκηνής ακολουθούν τις κινήσεις της, ενώ τα χείλη της, βαμμένα με το έντονο «16 Scarlet Rouge», κυριαρχούν στην εικόνα.

Με γρήγορα «παιχνιδιάρικα» κοντινά πλάνα να αφηγούνται μια ιστορία μεταμόρφωσης και προσωπικής έκφρασης, το βίντεο αποκτά έναν εντυπωσιακό κινηματογραφικό χαρακτήρα, καθώς ενισχύεται από τους ήχους του «Strange Effect» του Ντέιβ Μπέρι (Dave Berry) και την απίστευτη αισθητική που δημιουργούν οι παλιές μπομπίνες ταινιών.

Angelina Jolie wears the ultimate fashion accessory, Runway Lip Color in the new campaign.​



Featuring shade 16 Scarlet Rouge.#TOMFORDBEAUTY #TOMFORD pic.twitter.com/d0j2Egp5cm — TOM FORD (@TOMFORD) November 12, 2024

Παράλληλα αποτίει φόρο τιμής στα κινηματογραφικά εγχειρήματα του Τομ Φορντ (Tom Ford), θυμίζοντας το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 2010 με τίτλο «A Single Man» και το «Nocturnal Animals» το 2016.

Μέσω της νέας καμπάνιας η Τζολί προσκαλεί το κοινό στο δικό τους μεταμορφωτικό ταξίδι είτε μπαίνοντας στη μαγεία ενός τολμηρού ρόλου είτε υιοθετώντας μια νέα εμφάνιση, αντλώντας έμπνευση από την κομψότητα και το όραμα του brand.

Σύμφωνα με το Fashionography, παράλληλα με αυτή τη συνεργασία, η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ περιμένει με αγωνία την πρεμιέρα της επερχόμενης ταινίας της με τίτλο «Maria» όπου ενσαρκώνει τη θρυλική σοπράνο Μαρία Κάλλας. Σε σκηνοθεσία του Πάμπλο Λαρέν, η πολυαναμενόμενη ταινία θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 5 Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

