Angelina Jolie: Δείτε το επίσημο trailer με την ηθοποιό ως Μαρία Κάλλας

Ένα νέο συναισθηματικό τρέιλερ και η επίσημη αφίσα της πολυσυζητημένης ταινίας «Maria» με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί δόθηκε στη δημοσιότητα από το Netflix. Υποδύεται την μεγαλύτερη ντίβα της όπερας, την Μαρία Κάλλας, σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της.

Τα εναλλασσόμενα πλάνα στο τρέιλερ του «Maria» δείχνουν την εντυπωσιακή «μεταμόρφωση» της Τζολί σε Κάλλας. Η ταινία εστιάζει, στις τελευταίες ημέρες στο Παρίσι της θρυλικής ντίβας της όπερας τη δεκαετία του ΄70.

Η Μαρία Σοφία Άννα Καικιλία Καλογεροπούλου, όπως ήταν το πλήρες όνομά της, πέθανε σε ηλικία 53 ετών από ανακοπή καρδιάς, στη πόλη του φωτός.

Η σκηνοθεσία της ταινίας ανήκει στον βραβευμένο Χιλιανό σκηνοθέτη Πάμπλο Λαραΐν, ο οποίος ολοκληρώνει την άτυπη τριλογία του με πορτραίτα διάσημων γυναικών στη μεγάλη οθόνη μετά τις υποψήφιες Όσκαρ «Τζάκι» το 2016 με τη Νάταλι Πόρτμαν και «Σπένσερ» το 2021 με την Κρίστεν Στιούαρτ. Το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, τη Βουδαπέστη, το Μιλάνο και φυσικά στο Παρίσι.

Στο πλευρό της Τζολί βρίσκονται οι Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, Άλμπα Ρορβάχερ, Κόντι Σμιτ-ΜακΦί και Βαλέρια Γκολίνο. Η ταινία θα ανοίξει το 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στις 31 Οκτωβρίου. Θα κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 5 Δεκεμβρίου από τις Cinobo και Faliro House ενώ στις 11 του ίδιου μήνα θα είναι διαθέσιμη στο Netflix.

