Italian Plum Nails: Η hot απόχρωση στο μανικιούρ που θα βλέπεις παντού

Ο χειμώνας πλησιάζει και μαζί του έρχονται και νέες τάσεις στο μανικιούρ που αξίζει να ανακαλύψουμε. Αν και οι κλασικές αποχρώσεις όπως το σκούρο μπορντό και το καφέ έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους φέτος, υπάρχει ένα νέο χρώμα που υπόσχεται να κλέψει την παράσταση στις χειμερινές εμφανίσεις μας, το «Italian Plum».

Αυτή η εντυπωσιακή απόχρωση βρίσκεται στη μέση του μοβ και του μαύρου, και είναι η τέλεια επιλογή για όσες θέλουν να προσθέσουν έναν πιο τολμηρό τόνο στο look τους. Εμπνευσμένη από το ιταλικό δαμάσκηνο «Ramassin di Saluzzo» από την περιοχή Πιεμόντε, η απόχρωση αυτή φέρει μία αίσθηση πολυτέλειας και βάθους που θα απογειώσει κάθε look.

Η Pantone, στην περιγραφή της για αυτή την απόχρωση, τη χαρακτηρίζει ως γεμάτη «μαγική ενέργεια», κάτι που την καθιστά την ιδανική επιλογή για τον φετινό χειμώνα. Επιπλέον, το Italian Plum είναι εξαιρετικά κολακευτικό για όλους τους τόνους επιδερμίδας και ταιριάζει σε κάθε σχήμα νυχιών, καθιστώντας το ιδανικό για όλες τις γυναίκες που θέλουν να ενσωματώσουν μια εκλεπτυσμένη, αλλά και τολμηρή πινελιά στο μανικιούρ τους.

