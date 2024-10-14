4 tips για να καλύψεις τέλεια τους μαύρους κύκλους κάτω απο τα μάτια

Πόσες φορές έχεις κοιτάξει τον καθρέφτη το πρωί και το βλέμμα σου φαίνεται κουρασμένο, ακόμα κι αν έχεις κοιμηθεί καλά; Οι μαύροι κύκλοι είναι συχνά ένα από τα πιο ενοχλητικά προβλήματα ομορφιάς, αλλά μην ανησυχείς – υπάρχει λύση! Το σωστό μακιγιάζ μπορεί να κάνει θαύματα και να κρύψει αποτελεσματικά τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, δίνοντας σου ένα φρέσκο και λαμπερό βλέμμα. Αρκεί να ακολουθήσεις μερικά απλά βήματα και να χρησιμοποιήσεις τα κατάλληλα προϊόντα.

Ξεκινώντας με την κρέμα ματιών

Πριν περάσεις στο μακιγιάζ, είναι σημαντικό να προετοιμάσεις σωστά την επιδερμίδα σου. Η ενυδάτωση είναι το κλειδί. Μια καλή κρέμα ματιών μπορεί να μειώσει το πρήξιμο και να λειάνει την περιοχή κάτω από τα μάτια. Προσοχή όμως, η υπερβολική ποσότητα μπορεί να εμποδίσει το concealer να αναμειχθεί καλά, κάνοντας το αποτέλεσμα να δείχνει βαρύ και καθόλου φυσικό (δεν το θέλουμε αυτό).

Ο διορθωτής χρώματος (aka corrector)

Η θεωρία των χρωμάτων παίζει μεγάλο ρόλο στην κάλυψη των μαύρων κύκλων. Ανάλογα με το χρώμα των κύκλων και τον τόνο του δέρματός σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν διορθωτή χρώματος για να εξουδετερώσεις τους σκούρους τόνους. Αν οι κύκλοι σου έχουν μπλε αποχρώσεις, χρειάζεσαι ένα μπεζ χρώμα λίγο πιο ανοιχτό από την επιδερμίδα σου. Αν όμως τείνουν προς το μωβ ή το γκρι, τότε ένας ροζ ή πορτοκαλί διορθωτής μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εφάρμοσε τον απαλά στις σκούρες περιοχές και στη συνέχεια προχώρα με το concealer.

Το σωστό concealer

Το concealer είναι το απόλυτο εργαλείο για να καλύψεις τους μαύρους κύκλους και να φωτίσεις το βλέμμα σου. Επέλεξε ένα προϊόν με ελαφριά υφή, το οποίο να ταιριάζει με το φυσικό χρώμα του δέρματός σου. Εφάρμοσέ το απαλά πάνω από τον διορθωτή χρώματος και δούλεψέ το με τα δάχτυλα ή ένα σφουγγαράκι, για να πετύχεις μια ομοιόμορφη κάλυψη. Σήμερα έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά και concealer με συστατικά skincare, τα οποία είναι οτι πρέπει για εσένα που θέλεις ελαφρύ αποτέλεσμα και extra ενυδάτωση στην περιοχή των ματιών, είναι 2 σε 1 και τα λατρεύουμε!

Απέφυγε το foundation κάτω από τα μάτια

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι να βάζουμε foundation στην περιοχή των ματιών πριν το concealer. Το foundation μπορεί να έχει διαφορετική σύσταση από το concealer και να κάνει την περιοχή να δείχνει πιο cakey. Γι' αυτό, άσε το foundation για το υπόλοιπο πρόσωπο και αρκέσου στο concealer για την περιοχή κάτω από τα μάτια.

Ακολουθώντας αυτά τα απλά βήματα, μπορείς να καλύψεις αποτελεσματικά τους μαύρους κύκλους και να δείχνεις φρέσκια και ξεκούραστη κάθε μέρα!

