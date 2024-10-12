Η κόρη της Nicole Kidman άνοιξε το show Miu Miu και έφαγε κράξιμο

H μόλις 16 χρονών κόρη της Nicole Kidman και του Keith Urban ήταν το μοντέλο που επέλεξε η Miuccia Prada για να ανοίξει την πασαρέλα του Fashion Show της Miu Miu στο Παρίσι για την παρουσίαση της κολεξιόν Άνοιξη- Καλοκαίρι 2025.

Και η υποδοχή που της έγινε από τον χώρο της μόδας δεν ήταν ιδιαίτερα θερμή. Αρχικά, έπεσε πολύ κριτική για την προφορά της. Η 16χρονη Sunday Rose Kidman- Urban, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Nashville του Tennesee μίλησε σε ένα βίντεο από τα backstage της επίδειξης και σχολιάστηκε αρχικά για αυτό.

Αλλά το πιο σοβαρό ήταν το περπάτημά της στην πασαρέλα. Ο κόσμος της μόδας παρατήρησε την αστάθειά της, το κακό περπάτημα και ο εκνευρισμός τους έφτασε στα ύψη για το nepo baby που αν δεν είχε αυτούς τους γονείς ποτέ δεν θα άνοιγε ένα τέτοιο fashion show. Μια θέση που δικαιωματικά θα ανήκε σε κάποιο μοντέλο επαγγελματία. Και φαίνεται πως ο κόσμος της μόδας αρχίζει να κουράζεται από τα παιδιά των celebrities που έχουν παρυσφρήσει αβίαστα και εύκολα εκεί που οι υπόλοιποι πρέπει να δώσουν μάχη για να βρεθούν.

Πηγή: WomenOnly

