Σάλος με tweet του Μπιγιόμπο για τελικό Ευρωμπάσκετ μεταξύ Ισπανίας και… Αφρικής

Ένα tweet του Μπίσμακ Μπιγιόμπο ήρθε να ταράξει τα ήρεμα νερά του Ευρωμπάσκετ πριν τον αποψινό τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Ο Κονγκολέζος σέντερ των Σανς έγραψε «Στα δικά μου μάτια, βλέπω μόνο την Ισπανία απέναντι στην Αφρική» συνοδεύοντας τα λόγια του με κάποια emoji ξεκαρδίσματος.

Τα λόγια του 30χρονου άσου προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με κάποιους να τον κατηγορούν ακόμη και για ρατσισμό. Ο ίδιος απέδωσε το σχόλιό του σε απόπειρα χιούμορ, προτού το διαγράψει. «Ελάτε, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να είσαι σοβαροί! Καταλαβαίνω πως αυτό μπορεί να είναι ένα ευαίσθητο θέμα για κάποιους, αλλά δεν ήταν τίποτε πέρα από ένα αστείο. Έχω φίλο και πρώην συμπαίκτες που είναι Γάλλοι με ρίζες από κάπου στην Αφρική και έχουν και τα δύο διαβατήρια. Ειλικρινά, δεν ήταν τίποτε πέρα από ένα αστείο. Ας το λήξουμε εδώ», ανέφερε.

Cmon guys you can’t be serious, I understand this is sensitive for some but it was nothing but a joke I have friend and ex teammates that are French and from somewhere in africa or have both passport! Honestly is was nothing but a joke.. let’s just stop here 🤦🏾‍♂️