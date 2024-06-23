18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Δεκάδες άτομα το προσπάθησαν, αλλά μόνο ένας δεκάχρονος κατάφερε να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο μετά το Πορτογαλία-Τουρκία (3-0) και να βγάλει selfie με τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε αγώνα του Euro 2024. Ο τουρκικής καταγωγής πιτσιρικάς, ονόματι Μπεράτ, είχε πάει στο γήπεδο της Ντόρτμουντ διανύοντας απόσταση 160 χιλιομέτρων από το Κάσελ όπου κατοικεί, με τον πατέρα του να πληρώνει 400 ευρώ για τα τέσσερα εισιτήρια της οικογένειας.

«Έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα. Τώρα έχω μια φωτογραφία με τον Ρονάλντο! Θα τη φτιάξω σε μπλουζάκι και θα την κάνω κορνίζα», δήλωσε στην Bild ο μικρός fan του Πορτογάλου σταρ.

Δείτε το βίντεο από,την «εισβολή» του 10χρονου:

Selfie with Ronaldo ✅



Evades 4/5 stewards ✅



Gets a pat on the back once he comes out ✅pic.twitter.com/Y0pGZcAAOW — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) June 22, 2024

«Αν φοβήθηκα; Όχι! Γιατί να φοβηθώ; Απλώς δεν ήξερα αν θα μπορούσα να κοιμηθώ μετά. Το είχα πει στους φίλους μου πως σχεδίαζα κάτι τέτοιο, αλλά κανείς δεν πίστευε πως θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Όσο για το πώς ξεγλίστρησε από την προσοχή της οικογένειάς του; «Είπα στον πατέρα μου πως πάω στην τουαλέτα», αποκάλυψε.

«Ξαφνικά τον είδα να τρέχει μέσα στο γήπεδο», τόνισε ο μπαμπάς του και συνέχισε: «Ευτυχώς η UEFA αποφάσισε να κάνει τα στραβά μάτια επειδή είναι ένα μικρό παιδί και δεν μας τιμώρησε».

Πάντως ο μικρός Μπεράτ δεν θα το επαναλάβει σύντομα. «Δεν θα το έκανα ξανά! Θα φοβόμουν πως αυτή τη φορά θα έπρεπε να πληρώσουμε ακριβά», είπε.

