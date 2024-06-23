Euro 2024: Η UEFA αυξάνει και αυστηροποιεί τα μέτρα ασφαλείας

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας στα γήπεδα του Euro 2024 η UEFA.

Έχοντας δεχθεί εντονότατη κριτική σχετικά με τα πολλά περιστατικά εισβολής φιλάθλων στους αγωνιστικούς χώρους κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία γνωστοποίησε ότι αυξάνει και αυστηροποιεί τα μέτρα ασφαλείας, τόσο στα γήπεδα, όσο και στις προπονητικές εγκαταστάσεις των ομάδων.

Για λόγους ασφαλείας, η UEFA δεν γνωστοποίησε τις ακριβείς αλλαγές που θα εφαρμόσει, θυμίζοντας ότι όποιος κάνει... ντου στον αγωνιστικό χώρο, δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει από κοντά κανένα άλλο παιχνίδι του Euro 2024, ενώ θα ασκείται και ποινική δίωξη εις βάρος του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.