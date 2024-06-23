Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Euro 2024: Η UEFA αυξάνει και αυστηροποιεί τα μέτρα ασφαλείας

Μέσω ανακοίνωσής της, η UEFA έκανε γνωστό ότι αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας στα γήπεδα του Euro 2024, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι εισβολές οπαδών στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια των αγώνων

Euro 2024
Ζούμε τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου με το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ και παίζουμε με τις καλύτερες αποδόσεις, special promos, ανανεωμένο bet builder αλλά και με football party με μια νέα προσφορά κάθε μέρα. Ευρωπαϊκό θα πει παίζουμε μαζί. Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.
18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας στα γήπεδα του Euro 2024 η UEFA.

Έχοντας δεχθεί εντονότατη κριτική σχετικά με τα πολλά περιστατικά εισβολής φιλάθλων στους αγωνιστικούς χώρους κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία γνωστοποίησε ότι αυξάνει και αυστηροποιεί τα μέτρα ασφαλείας, τόσο στα γήπεδα, όσο και στις προπονητικές εγκαταστάσεις των ομάδων.

Για λόγους ασφαλείας, η UEFA δεν γνωστοποίησε τις ακριβείς αλλαγές που θα εφαρμόσει, θυμίζοντας ότι όποιος κάνει... ντου στον αγωνιστικό χώρο, δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει από κοντά κανένα άλλο παιχνίδι του Euro 2024, ενώ θα ασκείται και ποινική δίωξη εις βάρος του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Euro 2024 UEFA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark