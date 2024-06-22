Το ντέρμπι κορυφής του 6ου ομίλου του Euro εξελίχτηκε σε περίπατο για την Πορτογαλία, που επικράτησε εύκολα 3-0 της Τουρκίας και έκλεισε θέση για τη φάση των «16» ως πρώτη.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ωστόσο είχαμε και μια όμορφη στιγμή, όταν ένας πιτσιρικάς και μεγάλος θαυμαστής του Κριστιάνο Ρονάλντο ξέφυγε από τους ανθρώπους ασφαλείας του γηπέδου, μπούκαρε στον αγωνιστικό χώρο και πήγε στον Πορτογάλο σούπερ σταρ για να βγάλουν μία σέλφι.

Ο «CR7», όχι μόνο δεν του χάλασε χατίρι, αλλά τον πήρε και μια αγκαλιά όντας χαμογελαστός, προτού οι άνθρωποι του γηπέδου συνοδεύσουν τον νεαρό φίλαθλο εκτός γηπέδου, με το χαμόγελό του εμφανώς ζωγραφισμένο στα χείλη να λέει τα... πάντα.

Πάντως, δεν ήταν ο μικρός οπαδός δεν ήταν ο μόνος «εισβολέας» στο γήπεδο, καθώς, ακόμα δύο άνδρες προσπάθησαν να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, οι οποίοι ωστόσο και πιάστηκαν προτού μπουκάρουν μέσα.

Δείτε βίντεο:

Cristiano Ronaldo poses for selfie with kid pitch invader #Euro2024 pic.twitter.com/s0spNtN0qm — SG (@seangooner) June 22, 2024

