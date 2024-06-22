Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Euro 2024: Πιτσιρικάς μπούκαρε στον αγωνιστικό χώρο για να βγάλει selfie με τον Ρονάλντο - Δείτε βίντεο

Ένας μικρός θαυμαστής του Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο ματς με την Τουρκία, βγάζοντας selfie με τον σούπερ σταρ της Πορτογαλίας

Κριστιάνο Ρονάλντο

Το ντέρμπι κορυφής του 6ου ομίλου του Euro εξελίχτηκε σε περίπατο για την Πορτογαλία, που επικράτησε εύκολα 3-0 της Τουρκίας και έκλεισε θέση για τη φάση των «16» ως πρώτη.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ωστόσο είχαμε και μια όμορφη στιγμή, όταν ένας πιτσιρικάς και μεγάλος θαυμαστής του Κριστιάνο Ρονάλντο ξέφυγε από τους ανθρώπους ασφαλείας του γηπέδου, μπούκαρε στον αγωνιστικό χώρο και πήγε στον Πορτογάλο σούπερ σταρ για να βγάλουν μία σέλφι.

Ο «CR7», όχι μόνο δεν του χάλασε χατίρι, αλλά τον πήρε και μια αγκαλιά όντας χαμογελαστός, προτού οι άνθρωποι του γηπέδου συνοδεύσουν τον νεαρό φίλαθλο εκτός γηπέδου, με το χαμόγελό του εμφανώς ζωγραφισμένο στα χείλη να λέει τα... πάντα.

Πάντως, δεν ήταν ο μικρός οπαδός δεν ήταν ο μόνος «εισβολέας» στο γήπεδο, καθώς, ακόμα δύο άνδρες προσπάθησαν να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, οι οποίοι ωστόσο και πιάστηκαν προτού μπουκάρουν μέσα.

Δείτε βίντεο: 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Euro 2024 Κριστιάνο Ρονάλντο ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark