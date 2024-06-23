Euro 2024: Σκωτία-Ουγγαρία όλα για όλα

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Τα δύο αουτσάιντερ του 1ου ομίλου του Euro κοντράρονται απόψε στις 22:00 με τη Σκωτία να αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στη Στουτγκάρδη.

Η ομάδα του Στίβεν Κλαρκ βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας μετά την ισοπαλία, 1-1, με την Ελβετία και δύναται να πιάσει την τελευταία στη δυάδα εάν νικήσει τους Μαγυάρους και την ίδια ώρα χάσουν οι Ελβετοί από τους Γερμανούς.

Σενάριο που δεν είναι και... επιστημονικής φαντασίας, με το αρνητικό για τους Σκωτσέζους να είναι ότι έχουν κάκιστη διαφορά τερμάτων (-4) έτσι είναι δύσκολο να πάρουν κάποια ισοβαθμία.

Σε κάθε περίπτωση όμως, με τέσσερις βαθμούς θα θέτουν πολύ γερή υποψηφιότητα για μία από τις καλύτερες ομάδες που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση.

Για τους Ούγγρους, από την άλλη, τα πράγματα είναι πολύ πιο ζόρικα. Χωρίς βαθμό και με τέρματα -4, θα χρειαστούν ένα μικρό θαύμα για να μπουν στους καλύτερους τρίτους – κι αυτό φυσικά με την προϋπόθεση ότι θα νικήσουν τη Σκωτία.

Αυτή θα είναι η δέκατη φορά που θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες, με την Ουγγαρία να μετρά ως τώρα 4-2-3 σε φιλικά ματς με τους Σκωτσέζους.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Κλαρκ δεν έχει διαθέσιμους τους αμυντικούς Πόρτιους και Τίρνεϊ, ενώ ο Μάρκο Ρόσι εξακολουθεί να μην υπολογίζει τους μέσους Νέγκο και Στάιλς.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Σκωτία (Στ.Κλαρκ): Γκαν, Χέντρι, Χάνλεϊ, ΜακΚένα, Ράλστον, ΜακΓκρέγκορ, Γκίλμορ, Ρόμπερτσον, ΜακΤόμινεϊ, Άνταμς, ΜακΓκιν

Ουγγαρία (Μ. Ρόσι): Γκουλάτσι, Φιόλα, Όρμπαν, Νταρντάι, Μπόλα, Νάγκι, Σάφερ, Κέρκεζ, Σάλαϊ, Σόμποσλαϊ, Βάργκα

Διαιτητής: Τέγιο (Αργεντινή)

Βοηθοί: Σάντε, Μπραϊλόφσκι (Αργεντινή)

4ος: Έσκας (Νορβηγία)

VAR: Ερνάντεθ (Ισπανία)

