Κρίσιμη αναμέτρηση στη Φρανκφούρτη. Γερμανία και Ελβετία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Frankfurt Arena για την 3η αγωνιστική του 1ου ομίλου του Euro 2024.

Η οικοδέσποινα με το 2/2 (5-1 Σκωτία, 2-0 Ουγγαρία) έχει σφραγίσει εισιτήριο για τα νοκ άουτ της διοργάνωσης και θέλει τον βαθμό για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Την Τετάρτη δυσκολεύτηκε για 67 λεπτά, αλλά εκμεταλλεύτηκε την τρομερή επιθετική της ποιότητα και δεν πλήρωσε τις αμυντικές της αδράνειες. Μουσιάλα (22’) και Γκιντογκάν (67’), οι οποίοι κάνουν ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση, σημείωσαν τα γκολ της. Ο αρχηγός της έκανε εξαιρετική εμφάνιση. Από δική του προσπάθεια (έκανε το κλέψιμο και την ασίστ πάρε-βάλε) έρχεται το 1-0 του Μουσιάλα, τελείωσε ιδανικά την άψογη ομαδική προσπάθεια για το 2-0.

Η Ελβετία μετράει τέσσερις βαθμούς και θέλει να εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ άουτ. Κάτι που θα καταφέρει σίγουρα, εφόσον δεν χάσει από τη Γερμανία. Μπορεί να πετύχει τον στόχο της σε περίπτωση ήττας, αν δεν νικήσει η Σκωτία την Ουγγαρία. Λύγισε με 3-1 την Ουγγαρία την 1η αγωνιστική, ενώ ήρθε ισοπάλη με τη Σκωτία (1-1). Η ομάδα του Γιακίν φόρτσαρε και ισοφάρισε με την γκολάρα του Σακίρι στο 26' (έχοντας μείνει πίσω με αυτογκόλ του Σαρ στο 13’), ενώ εν συνεχεία δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, τις οποίες όμως άφησε ανεκμετάλλευτες. Δύο γκολ ακυρώθηκαν για τους Ελβετούς λόγω οφσάιντ.

Πιθανόν να έχει αρκετές αλλαγές η σύνθεση του Νάγκελσμαν, αφού υπάρχουν «κιτρινισμένοι» παίκτες στην ομάδα και συγκεκριμένα οι Ρίντιγκερ, Άντριχ, Τα, Μίτελστεντ. Για την Ελβετία είναι ερωτηματικό ο Τσούμπερ, ο οποίος δεν έπαιξε στα δύο πρώτα ματς και ο Σακίρι αναμένεται να είναι ξανά στην κορυφή της επίθεσης.

Οι δύο ομάδες έχουν κοντραριστεί 53 φορές (9-8-36), αλλά ποτέ σε τελική φάση του Euro.

Πιθανές ενδεκάδες

Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Ζόμερ - Σαρ, Ακάντζι, Ροντρίγκεζ - Φρόιλερ, Τσάκα, Βίντμερ, Έμπισερ - Εντόι, Βάργκας, Σακίρι

Γερμανία (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ - Κίμιχ, Ρίντιγκερ, Τα, Μίτελστεντ – Άντριχ, Κρόος – Μουσιάλα, Βιρτζ, Γκιντογκάν - Χάβερτζ

Γήπεδο: Frankfurt Arena (58.000)

Διαιτητής: Ντανιέλε Ορσάτο (Ιταλία)

