18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ματσάρα με τα όλα της στο Μόναχο, με τις Σλοβενία και Σερβία να έρχονται ισόπαλες με σκορ 1-1, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου του Euro 2024 και να αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς ως προς την πρόκριση.

Η πρώτη είχε δοκάρι, στο 38’ με τον Έλσνικ, για να πάρει τελικά προβάδισμα με το πολύ ωραίο τέρμα του Κάρμαντσνικ στο 69’ και είδε την δεύτερη να «απαντάει» στα δοκάρια με τον Μίτροβιτς τρία λεπτά μετά, για να έρθει το σοκ για την μια και η λύτρωση για την άλλη, στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, με την κεφαλιά του Γιόβιτς που είχε μπει αλλαγή.

Έτσι, η Σλοβενία έφτασε τους 2 βαθμούς, η Σερβία πήρε τον πρώτο της στο τουρνουά. Δανία-Σερβία και Αγγλία-Σλοβενία τα ζευγάρια την τελευταία αγωνιστική, όπου και θα κριθεί οριστικά ποιοι θα συνεχίσουν στα νοκ άουτ…

Το ματς:

Η Σλοβενία μπήκε με εμφανή διάθεση να πιέσει ψηλά, να παίξει δυναμικά και να χαλάσει το παιχνίδι του αντιπάλου της. Την ώρα που η Σερβία προσπάθησε να κυκλοφορήσει την μπάλα με υπομονή, για να βρει κάποιο κενό και να απειλήσει.

Όχι μόνο δεν τα κατάφερε, ωστόσο, αλλά δέχτηκε και δύο φάσεις, με το σουτ του Τσέριν στο 4’ να μην ανησυχεί τον Ραΐκοβιτς. Ενώ εκείνο του Μλάκαρ τέσσερα λεπτά μετά, τον ανάγκασε να διώξει με δυσκολία σε κόρνερ!

Οι τυπικά γηπεδούχοι συνέχισαν να ελέγχουν με άνεση το παιχνίδι, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και μεταφέροντας την δράση στο επιθετικό τους τρίτο, χωρίς να απειλήσουν ουσιαστικά όμως.

Με τους παίκτες του Ντράγκαν Στοϊκοβιτς να ανεβάζουν κάπως «στροφές» και να καταγράφουν την πρώτη τους ευκαιρία λίγο πριν το ημίωρο. Στο 27ο λεπτό, συγκεκριμένα, όταν από σέντρα του Μλαντένοβιτς, ο Βλάχοβιτς έκανε την κεφαλιά αλλά ο Όμπλακ μπλόκαρε την μπάλα.

Ενώ στο 31’, ο Τάντιτς εκτέλεσε ένα κόρνερ, ο Μίτροβιτς πήρε την κεφαλιά, χωρίς να βρει καλά την μπάλα, στο δεύτερο δοκάρι και έτσι αυτή κατέληξε άουτ…

Η μεγαλύτερη ευκαιρία ωστόσο άνηκε στην Σλοβενία, καθώς στο 38ο λεπτό ο Έλσνικ έκανε μια ωραία ατομική ενέργεια αλλά στο σουτ του σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας. Με τον Σέσκο να παίρνει το… ριμπάουντ και να αστοχεί απελπιστικά, μέσα από την περιοχή!

Ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός έως και το κλείσιμο του ημιχρόνου, με τον Ζίβκοβιτς να κάνει ωραία σέντρα για τον Μίτροβιτς, στο δεύτερο δοκάρι, αλλά τον Όμπλακ να τον νικάει, στο 42’ και τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς σκορ.

Η Σερβία μπήκε πολύ αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο, ψάχνοντας με ορμή ένα γρήγορο τέρμα για να μπει σε θέση οδηγού. Είχε την πρώτη της καλή φάση στο 47’, με τον Μίτροβιτς να μην μπορεί να σκοράρει από δύσκολη θέση απέναντι στον Όμπλακ.

Για να ακολουθήσουν ένα παραλίγο αυτογκόλ του Μπίγιολ, μετά το γέμισμα του Γκατσίνοβιτς ο οποίος αντικατέστησε στην ανάπαυλα τον Μλαντένοβιτς, καθώς και μια νέα χαμένη ευκαιρία του Μίτροβιτς, στο 49ο και στο 50ο λεπτό αντίστοιχα.

Η ομάδα του Ματίας Κεκ έκανε αισθητή την παρουσία της στα αντίπαλα καρέ για πρώτη φορά στην επανάληψη λίγο πριν συμπληρωθεί μιας ώρα αγώνα. Όταν ο Σέσκο έκανε ένα ωραίο σουτ, διαγώνια και αριστερά εκτός περιοχής, αλλά ο Ραΐκοβιτς «απογειώθηκε» και έδιωξε σε κόρνερ, στο 58’.

Με τον ρυθμό να είναι φρενήρης, πλέον, τελικά, η Σλοβενία κατάφερε να πετύχει πρώτη το πολυπόθητο γκολ, μετά από 11 λεπτά. Με τον Κάρνιτσνικ να αρχίζει και να… τελειώνει διασχίζοντας όλο το γήπεδο την φάση, πετυχαίνοντας παράλληλα το 1-0!

Οι «φιλοξενούμενοι» έχασαν σπουδαία ευκαιρία να ισοφαρίσουν άμεσα, με τον Μίτροβιτς να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι με κεφαλιά, στο 72’, ενώ σταδιακά έκαναν… αφόρητη την πίεσή τους, ψάχνοντας απεγνωσμένα για την ισοφάριση.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία, δε, κέρδισαν διαδοχικά κόρνερ, για να έρθει το πολυπόθητο 1-1, σε ένα εξ αυτών. Στο πέμπτο λεπτό του επιπλέον χρόνου, με τον Ίλιτς να εκτελεί από δεξιά και τον Γιόβιτς που είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι να σκοράρει με κεφαλιά έξω από την μικρή περιοχή, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα!

MVP: Από την στιγμή που κράτησε όρθια την Σερβία και μάλιστα με τόσο δραματικό τρόπο, ο Λούκα Γιόβιτς, είναι δικαιωματικά εκείνος που παίρνει το εν λόγω βραβείο. Μάλιστα, μπήκε στο παιχνίδι αλλαγή, ενώ νωρίτερα φρόντισε να βοηθήσει και αυτός στην αφόρητη πίεση που άσκησε η ομάδα του όσο περνούσε η ώρα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Σλοβενία (Ματίας Κεκ): Όμπλακ, Κάρνιτσνικ, Ντρκούσιτς, Μπίγιολ, Γιάνζα, Στογιάνοβιτς (76' Βέρμπιτς), Τσέριν, Έλσνικ (90'+1' Μπρεκάλο), Μλάκαρ (64' Στάνκοβιτς), Σπόραρ, Σέσκο (76' Βιπότνικ).

Σερβία (Ντράγκαν Στοΐκοβιτς): Ραΐκοβιτς, Βελίκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Πάβλοβιτς, Ζίβκοβιτς (82' Μπιρμάντσεβιτς), Ίλιτς, Λούκιτς (64' Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς), Μλαντένοβιτς (46' Γκατσίνοβιτς), Τάντιτς (82' Σάμαρτζιτς), Βλάχοβιτς (64' Γιόβιτς), Μίτροβιτς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.