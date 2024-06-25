Θοδωρής Ζαγοράκης: «Να τον ακούς τον Στέλιο όταν σου λέει ότι θα το πάρετε» - Το συγκινητικό γράμμα του αρχηγού της Εθνικής Ομάδας του 2004 στον νεότερο εαυτό του

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης στέλνει γράμμα στον νεότερο εαυτό του και μας θυμίζει τις ένδοξες στιγμές του EURO 2004 – Η ντρίμπλα στον Λιζαραζού, η αγωνία «μην ξεφτιλιστούμε» και η κατάκτηση του τροπαίου

«Με μια καρδιά γεμάτη συναισθήματα και μνήμες που έχουν σημαδέψει τη ζωή του» ο Θοδωρής Ζαγοράκης γυρνά τον χρόνο πίσω, με αφορμή την επέτειο 20 χρόνων από την κατάκτηση του EURO 2004, και στέλνει γράμμα στον 33χρονο τότε εαυτό του.

Σαν σήμερα, 25 Ιουνίου του 2004, η Εθνική Ομάδα που έμελλε να γράψει το πιο τρελό παραμύθι στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αντιμετώπιζε τη σπουδαία Γαλλία του Ζιντάν, του Πιρές, του Ανρί και του Λιζαραζού με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που φάνταζε, ως τότε, άπιαστη.

Τα πάντα κρίθηκαν στο 65ο λεπτό όταν ο αρχηγός Θοδωρής Ζαγοράκης έκανε μια ντρίμπλα, που άφησε τη δική της ιστορία, στον Λιζαραζού και με μια σέντρα ακριβείας βρήκε τον «φύλακα άγγελο» της Εθνικής Ομάδας, Άγγελο Χαριστέα, ο οποίος σκόραρε για το 1-0 που παρέμεινε ως το τέλος.

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης θυμάται τις επικές στιγμές του 2004, τους φόβους, την αγωνία, τον ενθουσιασμό εκείνων των ημερών και συμβουλεύει τον νεότερο εαυτό του «να μη φοβάται να ονειρεύεται πολύ, γιατί τα μεγάλα όνειρα φέρνουν μεγάλες νίκες», όπως εκείνες που θα ακολουθούσαν.

Δείτε το βίντεο με το γράμμα του Θοδωρή Ζαγοράκη στον 33χρονο εαυτό του:

Το «Γράμμα στον νεότερο εαυτό μου» με πρωταγωνιστή τον Θοδωρή Ζαγοράκη είναι το τέταρτο από τα 6 αφιερωματικά βίντεο που ετοίμασε ο ΟΠΑΠ για την 20η επέτειο από το έπος της Πορτογαλίας. Έξι Legends του 2004, που «σφράγισαν» τη νικηφόρα πορεία της Εθνικής μας Ομάδας προς την κορυφή της Ευρώπης, γράφουν στον νεότερο εαυτό τους και μας παίρνουν μαζί τους σε ένα ταξίδι στον χρόνο γεμάτο έντονες αναμνήσεις και συναισθήματα. Στις ίδιες ημερομηνίες των έξι ιστορικών αγώνων, ζούμε ξανά, 20 χρόνια μετά, τις ανεπανάληπτες στιγμές του 2004 μέσα από τα βίντεο του ΟΠΑΠ.

