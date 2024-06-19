18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, προσφέροντας γκολ και θέαμα, ενώ δεν λείπουν και οι εκπλήξεις. Η ποδοσφαιρική δράση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης παίζει δυνατά στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της Ελλάδας, με το Πάμε Στοίχημα να υποδέχεται καθημερινά τους φιλάθλους για να απολαύσουν τους αγώνες. Μετά τις άκρως επιτυχημένες ποδοσφαιρικές βραδιές στα παιχνίδια Γερμανία-Σκωτία και Αυστρία-Γαλλία, σειρά παίρνει απόψε η αναμέτρηση της Ελβετίας με τη Σκωτία.

Συγκεκριμένα, στο κατάστημα ΟΠΑΠ της Νίκαιας που βρίσκεται στη γωνία των οδών Τζαβέλλα 111 και Αναγεννήσεως, θα στηθεί ακόμα μια ποδοσφαιρική κερκίδα και από τις 21:00 θα υποδέχεται όσους θέλουν να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, γεμάτη ένταση, δράση και πολλές εκπλήξεις.

Η προβολή του αγώνα σε γιγαντοοθόνη, άνετα καθίσματα, αγαπημένα street food πιάτα και το θέαμα που υπόσχονται οι δύο ομάδες, συνθέτουν την ιδανική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, που συνδυάζει την αγωνιστική δράση με τη διασκέδαση.

Football nights στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της Ελλάδας

Έως τις 14 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 2.000 ποδοσφαιρικές βραδιές στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όπου οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους αγώνες του Ευρωπαϊκού και να διασκεδάσουν μαζί με τους φίλους τους. Συνδυάζοντας τη δράση με την πληθώρα στοιχηματικών επιλογών που προσφέρει το Πάμε Στοίχημα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, σε κάθε γειτονιά, είναι ο ιδανικός προορισμός για τους ποδοσφαιρόφιλους που θέλουν να ζήσουν όλη την ένταση του Ευρωπαϊκού.

Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΑΠ και το store locator, καθώς και μέσω της εφαρμογής OPAP Store App, οι φίλαθλοι μπορούν να βρουν το πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ που διοργανώνει football night για να απολαύσουν τις μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές και να διεκδικήσουν δώρα.

Πηγή: skai.gr

