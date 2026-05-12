Zάκυνθο: Με αφανισμό κινδυνεύει το ναυάγιο

Σύμφωνα με έρευνες, το ιστορικό ναυάγιο του πλοίου «Παναγιώτης» στη Ζάκυνθο, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Ελλάδας, συνεχίζει χρόνο με τον χρόνο να βυθίζεται όλο και περισσότερο μέσα στην άμμο της παραλίας.

Έναν χρόνο μετά από το πρώτο ρεπορτάζ, η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ ξαναβρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε αποκαρδιωτικές εικόνες, αφού, μέσα σε λίγους μόλις μήνες, το πλοίο έχει χάσει σημαντικό μέρος της όψης που είχε το 2025.

