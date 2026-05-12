Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ολοκληρώθηκε και διακινήθηκε το προεδρικό διάταγμα για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΕΝ.

Το ΠΔ θεσπίζει οριζόντια απαγόρευση χρήσης συρόμενων αλιευτικών εργαλείων που έρχονται σε επαφή με τον θαλάσσιο πυθμένα, ενισχύοντας την προστασία των οικοσυστημάτων.

Ενσωματώνονται οι ρυθμίσεις του «Αμοργοράματος» και εισάγονται κανόνες για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας στην περιοχή του Αιγαίου.

Ολοκληρώθηκε χθες, το προεδρικό διάταγμα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες και διακινήθηκε στα συναρμόδια υπουργεία.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ το προεδρικό διάταγμα θωρακίζει την προστασία των μοναδικών οικοσυστημάτων των νησιών, των νησίδων και της θαλάσσιας περιοχής του Αιγαίου.

Ειδικότερα, στο προεδρικό διάταγμα απαγορεύεται οριζόντια η χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων που έρχονται σε επαφή με τον θαλάσσιο πυθμένα, ενσωματώνονται οι ρυθμίσεις του «Αμοργοράματος» ενώ παράλληλα προβλέπεται η εισαγωγή κανόνων για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας.

Αφού ληφθούν τα σχόλια από τα συναρμόδια υπουργεία και μετά από σύντομη δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο θα κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τελικό έλεγχο νομιμότητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

