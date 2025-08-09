Υποχώρησε η φωτιά στην Κεφαλονιά - Παραμένουν σε επιφυλακή οι πυροσβέστες

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, κατακαίγοντας αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος της Κεφαλονιάς. Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να υφίσταται, παρά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών και την εξασθένηση των ανέμων, που διευκολύνουν το έργο της κατάσβεσης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 40 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, δεκάδες εθελοντές, καθώς και σημαντικές εναέριες δυνάμεις: επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα που πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού στην περιοχή.

Ενισχύσεις κατέφθασαν το μεσημέρι του Σαββάτου, με την αποστολή 22 επιπλέον πυροσβεστών, τεσσάρων οχημάτων και μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος από τη 6η ΕΜΟΔΕ, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά την αντιπυρική προστασία του νησιού.

Κίνδυνος για οικισμούς και ιστορικά μνημεία

Νωρίτερα, οι φλόγες απείλησαν κατοικημένες περιοχές, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραιναν το έργο της Πυροσβεστικής. Εστάλη μήνυμα από το 112 με οδηγία προς κατοίκους και επισκέπτες σε Καραβάδο, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι για λόγους ασφαλείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία του ιστορικού Μοναστηριού του Αγίου Ανδρέα, όπου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να μην φθάσει η φωτιά στους χώρους του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

