Με χρώματα, χαμόγελα και παιδικές φωνές γιόρτασε ο Δήμος Πειραιά την 5η Γιορτή Ανακύκλωσης, στέλνοντας μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος

Ο Δήμος Πειραιά πραγματοποίησε με επιτυχία την 5η Γιορτή Ανακύκλωσης στην πλατεία Κοραή, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη σημασία της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η εκδήλωση, που έχει καθιερωθεί ως θεσμός, προσέλκυσε πλήθος παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών, μετατρέποντας την πλατεία σε ένα διαδραστικό «Χωριό Ανακύκλωσης» γεμάτο χρώματα, χαμόγελα και παιδικές φωνές. Τα παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις, όπως δημιουργικά εργαστήρια, θεματικές γωνιές, παιχνίδια, καθώς και βιωματικές δραστηριότητες όπως οι «Μικροί Κηπουροί», VR Class και Survivor Ανακύκλωσης. Η εκδήλωση περιλάμβανε επίσης face painting, φουσκωτά, μουσική και πολλές ακόμη εκπλήξεις, διατηρώντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών αμείωτο. Τη φετινή γιορτή παρουσίασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, συμβάλλοντας στη ζωντανή ατμόσφαιρα της εκδήλωσης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις μαθητών και σχολείων που διακρίθηκαν στο Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης 2024-2025, καθώς και παιδιών που ξεχώρισαν στον διαγωνισμό δημιουργικής γραφής με θέμα το παραμύθι «Το μαγαζάκι της κυρίας Καθαρούλας», μια πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά σε συνεργασία με τη συγγραφέα Λία Λάππα. Ιδιαίτερες στιγμές της εκδήλωσης αποτέλεσαν οι τιμητικές βραβεύσεις στον παραολυμπιονίκη Νίκο Παπαγγελή για τη συνεισφορά του στον αθλητισμό και την κοινωνία, καθώς και στον 11χρονο Γιάννη Κορολόγο, που με το θάρρος και τη δύναμη ψυχής του αποτελεί παράδειγμα αισιοδοξίας και έμπνευσης. Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε πως η 5η Γιορτή Ανακύκλωσης αποτελεί έναν αγαπημένο θεσμό με ισχυρό κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης από μικρή ηλικία. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Παναγιώτης Ρέππας επισήμανε τη διαρκή προσπάθεια του δήμου για ενίσχυση της ανακύκλωσης και της περιβαλλοντικής συνείδησης, ευχαριστώντας όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Η 5η Γιορτή Ανακύκλωσης υλοποιήθηκε με τη στήριξη σημαντικών χορηγών. Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης προσέφερε 45 tablets στους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό δημιουργικής γραφής, καθώς και το Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης Συσκευασιών. Η ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ ανέλαβε τις μεταφορές μαθητών και πρόσφερε δώρα κληρώσεων στους συμμετέχοντες που ανακύκλωσαν. Η Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικών Συστημάτων HELESI προσέφερε δύο δωροεπιταγές αξίας 500 ευρώ η καθεμία, ενώ η RECYCOM – ΑΡΑΠΗΣ ΕΥΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και η MAINSYS OE προσέφεραν δωροεπιταγές αξίας 400 και 300 ευρώ αντίστοιχα. Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει να επενδύει στηνκαι ενημέρωση, αναγνωρίζοντας πως το μέλλον της πόλης ανήκει στα παιδιά της.

