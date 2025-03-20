Την έναρξη επικοινωνιακής καμπάνιας της Περιφέρειας Αττικής για την ανακύκλωση σηματοδότησε βίντεο που ανέβασε πριν από λίγες ημέρες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Χαρδαλιάς με έναν χιουμοριστικό διάλογο του περιφερειάρχη με τη σύζυγό του.

«Θέλαμε πάρα πολύ να απευθυνθούμε σε εκείνους τους ανθρώπους που νομίζουμε ότι δεν έχουν χάσει το τρένο της ανακύκλωσης - και αυτοί είναι οι νέες γενιές ανθρώπων. Είναι τα παιδιά μας» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειάρχης, αναφερόμενος στο συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο σύμφωνα με την Περιφέρεια, έχει σημειώσει πάνω από 1,34 εκατομμύριο θεάσεις σε όλους τους λογαριασμούς των social media του περιφερειάρχη, ενώ το δεύτερο μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε, έχει ξεπεράσει τις 400.000.

Στόχος της καμπάνιας, με τον τίτλο «Μάθε να το κάνεις σωστά» που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής μαζί με τον Όμιλο «Ηρακλής», είναι, όπως αναφέρεται, να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες πάνω σε μια νέα κουλτούρα ανακύκλωσης και να τους εκπαιδεύσει κατάλληλα, ώστε να ανακυκλώνουν τα απορρίμματά τους με τις ορθές διαδικασίες - όλα αυτά, μέσα από έξυπνα και «ηχηρά» μηνύματα, αλλά και με έναν παιγνιώδη τρόπο, που εντυπώνεται στη μνήμη και κάνει την ανακύκλωση μέρος της καθημερινότητας όλων. «Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και ενώ έχουν επενδυθεί αρκετά χρήματα στο κομμάτι της ανακύκλωσης, τα ποσοστά των ανθρώπων που ανακυκλώνουν φθίνουν. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει» τονίζει ο περιφερειάρχης στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, επισημαίνοντας ότι μόνο μέσα από μια καμπάνια που θα γίνει viral μπορεί να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος.

Αναφερόμενος σε κάποια αρνητικά σχόλια που έγιναν για το πρώτο βίντεο ο κ. Χαρδαλιάς δηλώνει: «Δεν έχει νόημα να κρίνουμε οτιδήποτε πριν το κατανοήσουμε στην εντέλειά του. Θέλαμε κάτι το οποίο να μην είναι αποσπασματικό, κάτι που δεν θα ήταν απλά άλλη μία καμπάνια, η οποία θα άφηνε ένα μικρό αποτύπωμα. Προσωπικά δεν με νοιάζει να τσαλακώσω τη δημόσια εικόνα μου, αρκεί να περάσει το σωστό μήνυμα για το κοινό καλό». Και προσθέτει: «Προφανώς υπάρχουν όρια, που επιβάλλει η ηθική, η ευπρέπεια. Αλλά ας μην συγχέουμε την αποφασιστικότητα και τη σοβαρότητα με την κάλπικη σοβαροφάνεια, ένα χαρακτηριστικό που, δυστυχώς, διέπει πολλούς ανθρώπους στην πολιτική. Αν με ρωτάτε, εγώ θέλω να κριθώ από το αποτέλεσμα».

«Στη σωστή κατεύθυνση το νέο νομοθετικό πλαίσιο»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς από την πρώτη θητεία του ως δήμαρχος Βύρωνα πριν από δύο δεκαετίες, είχε εφαρμόσει ένα πρωτοποριακό σύστημα ανακύκλωσης με διαλογή απορριμμάτων στην πηγή, υλοποιώντας παράλληλα επικοινωνιακές καμπάνιες για την ενεργοποίηση των δημοτών. «Πριν από λίγες ημέρες πέρασε και το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, που ενοποιεί τα μοντέλα ανακύκλωσης. Είναι μια καλή ευκαιρία, να τεθεί επικεφαλής η Αυτοδιοίκηση σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η Πολιτεία», επισημαίνει.

Η νέα καμπάνια εστιάζει σε δύο βασικούς άξονες, την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού και την εκπαίδευσή του πάνω σε καλές πρακτικές ανακύκλωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με το ΕΜΠ μια καινοτόμος εφαρμογή με τη χρήση Εκτεταμένης Πραγματικότητας (XR), μέσω της οποίας ο χρήστης έχει πρόσβαση σε οπτικοποιημένες πληροφορίες για τις ορθές μεθόδους ανακύκλωσης, στις οποίες τον καθοδηγεί ένας ψηφιακός βοηθός. «Αυτό που βλέπετε θα κορυφώνεται, θα ακολουθήσουν επόμενες φάσεις με δράσεις για τις μαθητικές κοινότητες, ενώ θα μιλήσουμε και με τους δήμους. Είναι κάτι το οποίο ξεκινάμε τώρα με ορίζοντα τουλάχιστον τετραετίας» λέει ο Νίκος Χαρδαλιάς.

