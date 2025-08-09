Χαλκιδική: Εξακολουθεί ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και η απαγόρευση κυκλοφορίας και την Κυριακή

Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και κάθε είδους τροχοφόρα σε συγκεκριμένες περιοχές της Χαλκιδικής έως τις 8 το πρωί της Δευτέρας, 11 Αυγούστου. Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των πολύ αυξημένων κινδύνων εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως καταγράφεται στον επικαιροποιημένο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον χάρτη, η Χαλκιδική παραμένει και την Κυριακή, 10 Αυγούστου, στην "πορτοκαλί" κατηγορία υψηλού κινδύνου.
Πού ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας
Η απαγόρευση αφορά αναλυτικά τις εξής περιοχές:
- Τη Χερσόνησο Κασσάνδρας, περιλαμβάνοντας την «Κορυφογραμμή» από το Κασσανδρινό μέχρι την Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου.
- Τη Χερσόνησο Σιθωνίας, συγκεκριμένα την κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως και τη Συκιά.
- Περιοχές στον Δήμο Αριστοτέλη: Από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και το Σκοπευτήριο Στρατωνίου.
- Τον ορεινό όγκο Χολομώντα, συμπεριλαμβανομένων των αναδασωμένων εκτάσεων της περιοχής Βραστάμων και της περιοχής ευθύνης του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να τηρούν τις οδηγίες των Αρχών. Η μη συμμόρφωση επιφέρει κυρώσεις στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών ενόψει των ακραίων συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.
