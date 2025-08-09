Χαλκιδική: Εξακολουθεί ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και η απαγόρευση κυκλοφορίας και την Κυριακή

Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και κάθε είδους τροχοφόρα σε συγκεκριμένες περιοχές της Χαλκιδικής έως τις 8 το πρωί της Δευτέρας, 11 Αυγούστου. Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των πολύ αυξημένων κινδύνων εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως καταγράφεται στον επικαιροποιημένο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον χάρτη, η Χαλκιδική παραμένει και την Κυριακή, 10 Αυγούστου, στην "πορτοκαλί" κατηγορία υψηλού κινδύνου.

Πού ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας

Η απαγόρευση αφορά αναλυτικά τις εξής περιοχές:

Τη Χερσόνησο Κασσάνδρας , περιλαμβάνοντας την «Κορυφογραμμή» από το Κασσανδρινό μέχρι την Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου.

, περιλαμβάνοντας την «Κορυφογραμμή» από το Κασσανδρινό μέχρι την Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου. Τη Χερσόνησο Σιθωνίας , συγκεκριμένα την κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως και τη Συκιά.

, συγκεκριμένα την κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως και τη Συκιά. Περιοχές στον Δήμο Αριστοτέλη : Από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και το Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

: Από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και το Σκοπευτήριο Στρατωνίου. Τον ορεινό όγκο Χολομώντα, συμπεριλαμβανομένων των αναδασωμένων εκτάσεων της περιοχής Βραστάμων και της περιοχής ευθύνης του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να τηρούν τις οδηγίες των Αρχών. Η μη συμμόρφωση επιφέρει κυρώσεις στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών ενόψει των ακραίων συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

