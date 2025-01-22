Βραζιλία: Εχει καεί σχεδόν το 60% του δάσους του Αμαζονίου

Η επιφάνεια με βλάστηση που καταστράφηκε εξαιτίας πυρκαγιών στη Βραζιλία αυξήθηκε κατά 79% το 2024, φθάνοντας τα 308 εκατομμύρια στρέμματα, έκταση μεγαλύτερη από ολόκληρη την Ιταλία, σύμφωνα με έκθεση της πλατφόρμας MapBiomas που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

Η περιοχή όπου εκτείνεται το αχανές τροπικό δάσος του Αμαζονίου, κρίσιμο οικοσύστημα για τη ρύθμιση του κλίματος που έχει χαρακτηριστεί ως «ο πνεύμονας» του πλανήτη υπέστη το πιο βαρύ χτύπημα, με κάπου 179 εκατομμύρια στρέμματα να καίγονται, ή αλλιώς το 58% του συνόλου, διευκρινίζεται στη μελέτη.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιφάνεια που έχει απανθρακωθεί στο πελώριο κράτος της Λατινικής Αμερικής μέσα σε έναν χρόνο από το 2019.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, το 2024 καταγράφτηκαν πάνω από 140.000 εστίες φωτιάς - ο υψηλότερος αριθμός των τελευταίων 17 ετών, αυξημένος κατά 42% σε σύγκριση με το 2023 - και απανθρακώθηκαν 85 εκατομμύρια στρέμματα, έναντι 22 εκατ. το 2023.

Ανθρωπογενείς οι αιτίες - Για «κλιματική τρομοκρατία» μιλάει η κυβέρνηση

Επιστήμονες θεωρούν πως το εύρος αυτών των πυρκαγιών συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, που κάνει την βλάστηση πιο ξηρή και άρα διευκολύνει τις φλόγες να εξαπλώνονται.

Ωστόσο στην πράξη είναι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ανθρωπογενείς.

Το 2024 ήταν «ασυνήθιστη και ανησυχητική» χρονιά, δήλωσε η Άνε Αλενκάχ, συντονίστρια του MapBiomas Πυρκαγιές, πλατφόρμας παρακολούθησης του βραζιλιάνικου παρατηρητηρίου για το κλίμα.

Η Αλενκάχ προειδοποίησε ιδιαίτερα εναντίον των πυρκαγιών που πλήττουν τα δάση, κλειδιών για τη συγκράτηση του διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο προκαλεί την κλιματική αλλαγή.

Και, για πρώτη φορά στην Αμαζονία, κάηκαν περισσότερα δάση από ό,τι βοσκοτόπια.

Ορισμένοι βάζουν φωτιές για να καθαρίσουν χωράφια ώστε να χρησιμοποιηθούν για γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς σκοπούς, ή για να καταχραστούν και να αποκτήσουν παράνομα την κυριότητα γαιών.

«Οι συνέπειες αυτής της καταστροφής υπογραμμίζουν πόσο επείγον είναι να δράσουμε (...) για να περιορίσουμε μια περιβαλλοντική κρίση που επιτείνεται από ακραίες κλιματικές συνθήκες, αλλά ήταν ανθρωπογενής όπως συνέβη στην περίπτωση της περασμένης χρονιάς», επέμεινε η κυρία Αλενκάχ.

Ο κεντροαριστερός πρόεδρος Λούλα εξαρχής έλεγε πως η προστασία του περιβάλλοντος θα ήταν ανάμεσα στις προτεραιότητες της τρίτης θητείας του. Η αποψίλωση των δασών κατέγραψε μείωση κατά 30% σε ετήσια βάση ως τον Αύγουστο, κατά επίσημα δεδομένα, υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννιά ετών.

Τον Σεπτέμβριο ωστόσο αναγνώρισε πως η Βραζιλία δεν ήταν «100% έτοιμη» να αντιμετωπίσει κύμα πυρκαγιών που η κυβέρνησή του δεν δίστασε να αποδώσει στην «κλιματική τρομοκρατία».

Στην COP30, η Βραζιλία θα έχει το βαρύ καθήκον να προσπαθήσει να εξασφαλίσει προόδους όσον αφορά τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού, από την οποία ο νέος αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αποσυρθούν —για δεύτερη φορά— οι ΗΠΑ.

Βασικός στόχος της συμφωνίας του Παρισιού είναι να περιοριστεί η αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2° Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, ει δυνατόν κάτω από τον 1,5° Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

