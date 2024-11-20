Αυτοψία από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη σε ελαιώνες της Περιφέρειας Λασιθίου που έχουν πληγεί από την παρατεταμένη ξηρασία πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 19 Νοεμβρίου, παρουσία του προϊσταμένου του ΕΛΓΑ Κρήτης Νίκου Δασκαλάκη, της προϊσταμένης της διεύθυνσης αγροτικής ανάπτυξης ΠΕΛ Μαρίας Φουντή και της προϊσταμένης ποιοτικού και φυτουγειονομικού ελέγχου ΠΕΛ Αγγελικής Καραταράκη.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε από κοντά το σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας που πλήττει κυρίως την ανατολική Κρήτη και έχει δημιουργήσει έντονο υδατικό στρες σε χιλιάδες ελαιόδεντρα, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν αρδεύονται. Το πρωτόγνωρο φαινόμενο εκδηλώνεται στην καλύτερη περίπτωση με συρρίκνωση του ελαιοκάρπου, ενώ όπου υπάρχει έντονη υδατική καταπόνηση παρατηρείται καρπόπτωση και κυρίως εκτεταμένες ξηράνσεις των βλαστικών μερών. Με αυτά τα δεδομένα, η φετινή παραγωγή δυστυχώς αναμένεται μειωμένη, αρκετές χιλιάδες ελαιόδενδρα θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να επανέλθουν σε πλήρη παραγωγή, ενώ η κατάσταση θα επιδεινώνεται όσο παρατείνεται η ανομβρία στο νησί.

Μέλημα της Περιφέρειας Κρήτης είναι σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή που έχει συσταθεί για τη διαχείριση των εκτεταμένων προβλημάτων που προκλήθηκαν στην καλλιέργεια της ελιάς, να τεκμηριωθεί ο φάκελος και να διαμορφωθεί πρόταση με βάση την έκταση του προβλήματος ώστε να αναζητηθούν λύσεις για την αποζημίωση από την πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης-αυτοψίας ο Αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Τζεδάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας Μανόλη Φραγκούλη στο φράγμα Μπραμιανών και με τον Δήμαρχο Σητείας Γιώργο Ζερβάκη στον Δήμο

