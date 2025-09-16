Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας απορρίπτει τη δημιουργία μονάδας καύσης απορριμμάτων στην Πτολεμαΐδα

Με συντριπτική πλειοψηφία, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε, το βράδυ της Δευτέρας, να γνωμοδοτήσει αρνητικά επί της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΕ) για το σχέδιο δημιουργίας δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (Α.Ε.Π.Υ.) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α.Σ.Α.)».

Μετά από πεντάωρη συνεδρίαση, το Συμβούλιο δήλωσε ξεκάθαρα το "όχι" του στη δημιουργία μονάδας καύσης απορριμμάτων στον χώρο της νέας λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα V». Η πρόταση για το έργο είχε κατατεθεί πριν πέντε μήνες από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, Γιώργο Στάση, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή.

Όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκτός ενός συμβούλου, στήριξαν σχεδόν ομόφωνα την εισήγηση του περιφερειάρχη Γιώργου Αμανατίδη, ζητώντας από την κυβέρνηση να «αποσύρει την ΠΕ και να ματαιώσει κάθε σχέδιο για τη δημιουργία εργοστασίου καύσης απορριμμάτων στην περιοχή».

Καθολική αντίδραση από φορείς και αυτοδιοίκηση

Το σύνολο των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας τοποθετήθηκε αρνητικά έναντι της κατασκευής μονάδας καύσης, ενισχύοντας τη θέση του Συμβουλίου. Στη διαφωνία συμμετείχαν και οι 13 δήμοι της Περιφέρειας, ύστερα από ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, όπως επίσης η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας, το ΓΕΩΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας και η ΔΙΑΔΥΜΑ – ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων. Σημαντική ήταν και η παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, ο οποίος κατέθεσε επιστημονικά στοιχεία για τις επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού από εκπομπές ρύπων σε περιοχές της Ευρώπης που λειτουργούν παρόμοιες μονάδες καύσης.

Δυτική Μακεδονία: Πρωταγωνίστρια στην ανακύκλωση

Σύμφωνα με στοιχεία της περιφερειακής αρχής, η Δυτική Μακεδονία πρωτοπορεί πανελλαδικά στους ευρωπαϊκούς στόχους για τη διαχείριση απορριμμάτων και επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης. Η Περιφέρεια διαθέτει πέντε ξεχωριστούς κάδους συλλογής για χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο και οργανικά απόβλητα, ενώ το 2016 εγκαινίασε πρώτη στην Ελλάδα τη ΜΕΑ, όπου επιτυγχάνεται μηχανική επεξεργασία και διαχωρισμός απορριμμάτων του πράσινου κάδου.

Όπως τόνισαν στις τοποθετήσεις τους ο περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης και ο πρόεδρος της ΔΙΑΔΥΜΑ και δήμαρχος Εορδαίας, Παναγιώτης Πλακεντάς, προτάθηκε «η περαιτέρω ενίσχυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία με την υποστήριξη της ΔΙΑΔΥΜΑ, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας». Αυτή τη θέση στήριξαν ομόφωνα τα μέλη του Συμβουλίου.

Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον περιφερειάρχη να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

