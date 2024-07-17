Φωτογράφος φύσης απαθανάτισε στην Ινδονησία το πιο μικροσκοπικό ροντέο στον κόσμο – έναν βάτραχο που καβαλάει ένα σκαθάρι.

Στα φωτογραφικά καρέ που ανέβηκαν στο facebook ομάδας του National Geographic, φαίνεται το μικρό λευκό βατραχάκι να καβαλάει το μαύρο σκαθάρι, πιάνοντάς το αρχικά από την δαγκάνα, πηδώντας στην πλάτη του και στη συνέχεια να χοροπηδάει μαζί του «τρελαμένο» από χαρά.

Δείτε τις απίθανες φωτογραφίες μιας μαγικής, χαρούμενης στιγμής της φύσης

Πηγή: skai.gr

