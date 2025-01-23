Σε τροχιά σύγκρουσης με ένα απομακρυσμένο βρετανικό νησί στην Ανταρκτική βρίσκεται το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου, γνωστό ως A23a.

Το παγόβουνο αυτό - από τα παλιότερα του κόσμου και τόσο μεγάλο που είναι ορατό από το διάστημα – απειλεί τη Νότια Γεωργία, ένα καταφύγιο άγριας ζωής, κυρίως για πιγκουίνους, θαλλάσιους ελέφαντες και φώκιες.

Σύμφωνα με το BBC, το παγόβουνο αποκολλήθηκε, ή έσπασε, από τον παγετώνα Filchner στην Ανταρκτική το 1986.

Τότε κόλλησε στον πυθμένα της θάλασσας και στη συνέχεια παγιδεύτηκε σε μια ωκεάνια δίνη.

Τελικά, τον Δεκέμβριο του 2024, απελευθερώθηκε και τώρα βρίσκεται στο τελικό του ταξίδι, με κατεύθυνση την νήσο Νότια Γεωργία.

Οι περιβαλλοντολόγοι ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα έχει μία σύγκρουση για την πανίδα του νησιού και γενικότερα το ευρύτερο θαλάσσιο οικοσύστημα, γιαυτό και οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την πορεία του.

Επίσης, το A23a θα μπορούσε να σπάσει σε τεράστια τμήματα ανά πάσα στιγμή, τα οποία θα μπορούσαν να επιπλέουν για χρόνια στον ωκεανό σαν τεράστιες πόλεις από πάγο, επιλώντας τα αλιευτικά και ερευνητικά σκάφη που πλέουν στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

