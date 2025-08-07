Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά στη Μελίταινα Ροδόπης

Βελτιωμένη εμφανίζεται η κατάσταση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή της Μελίταινας, στην ορεινή Ροδόπη κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με δύσκολη πρόσβαση, δυσχεραίνοντας το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης. Καθοριστική ήταν η συνδρομή από δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, που ενίσχυσαν τις επίγειες προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.