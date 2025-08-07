Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά στη Μελίταινα Ροδόπης

Βελτιωμένη εμφανίζεται η κατάσταση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή της Μελίταινας, στην ορεινή Ροδόπη κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με δύσκολη πρόσβαση, δυσχεραίνοντας το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης. Καθοριστική ήταν η συνδρομή από δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, που ενίσχυσαν τις επίγειες προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

