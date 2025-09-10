Η δυναμική παρέμβαση της ΑΝΑΚΕΜ υπέρ της ανακύκλωσης των αποβλήτων αναδείχθηκε στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το χαρακτηριστικό σύνθημα "Το πέταξες; Εξαφανίστηκε; Ξέρεις που βρίσκεται;". Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην ορθή διαχείριση και την ανακύκλωση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) μέσω συλλογικών δράσεων.

Κατά την εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στο περίπτερο της ΑΝΑΚΕΜ, εθελοντές από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις "Εχεδώρου Φύσις" και "Cleaningans" παρουσίασαν στους επισκέπτες, με τη βοήθεια μικροσκοπίου, την επιμονή των μικροπλαστικών μέσα στην άμμο και το τεράστιο περιβαλλοντικό φορτίο που προκαλείται από τα απορρίμματα. Εντυπωσιακή ήταν η επίδειξη συσκευασιών προϊόντων που εντοπίστηκαν σε εθελοντικούς καθαρισμούς ακτών, με ημερομηνία παραγωγής από τη δεκαετία του 1980, υπογραμμίζοντας το μέγεθος και τη διαχρονικότητα του προβλήματος.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΝΑΚΕΜ, Ηλία Δημητριάδη, "Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε με τη βοήθεια των περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι ότι ναι μεν καθαρίζουν, αλλά πάντοτε παραμένει ένα αποτύπωμα, τα μικροπλαστικά". Όπως σημείωσε, ενώ υπάρχουν τα «βαριά» και καθαρότερα ρεύματα αποβλήτων που μέσω θραύσης επιστρέφουν ως αδρανή στα τεχνικά έργα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στα "βρόμικα" ρεύματα, δηλαδή τα απόβλητα κατασκευής και ανακαίνισης.

Τα μικροπλαστικά και το αόρατο αποτύπωμα

Ο κ. Δημητριάδης επισήμανε ότι τα συνθετικά αυτά απόβλητα, εφόσον απορρίπτονται ανεξέλεγκτα, αποδομούνται αργά, χωρίς ποτέ να εξαφανίζονται. «Μετατρέπονται σε ολοένα και μικρότερα σωματίδια που καταλήγουν μέσω διαφόρων οδών ακόμα και στον ανθρώπινο οργανισμό», τόνισε.

Η διαχείριση των ογκωδών και η συμμετοχή των πολιτών

Ο διευθύνων σύμβουλος χαρακτήρισε τα ογκώδη και τα «μπάζα» ως το "hot θέμα" της εποχής για τον κλάδο της διαχείρισης αποβλήτων. Όπως ανέφερε, «είναι ένα "ξεχασμένο" ρεύμα, το οποίο απασχολεί και πάλι τον πολίτη, καθώς το αντικρίζει καθημερινά στο δρόμο». Έκανε λόγο για τιμητικές προσπάθειες σε συνεργασία με τους δήμους, ώστε να εξαλειφθούν οι σωροί αποβλήτων από δημόσιους χώρους.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Δημητριάδης κατέστησε σαφές ότι χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ανακύκλωση. «Ό,τι και να κάνει η ΑΝΑΚΕΜ και οι φορείς, πρέπει ο πολίτης να πειστεί να συμμετέχει για να κερδηθεί ξανά η εμπιστοσύνη στη διαδικασία της ανακύκλωσης και της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων», υπογράμμισε.

*Επισυνάπτονται φωτογραφίες από τις δράσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων "Εχεδώρου Φύσις" και "Cleaningans" στο περίπτερο της ΑΝΑΚΕΜ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

