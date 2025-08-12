Λογαριασμός
Χανιά: Φωτιά σε φορτηγό βαρέως τύπου σε χωριό του Δήμου Αποκόρωνα

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που κινητοποιήθηκε άμεσα με 4 οχήματα και 8 πυροσβέστες, ώστε να μην εξαπλωθεί σε αγροτολιβαδικές εκτάσεις

Φορτηγό όχημα βαρέως τύπου τυλίχθηκε στις φλόγες από άγνωστη αιτία, έξω από χωριό του Δήμου Αποκόρωνα και συγκεκριμένα μεταξύ Κεφαλά και Ξηροστέρνη.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που κινητοποιήθηκε άμεσα με 4 οχήματα και 8 πυροσβέστες, ώστε να μην εξαπλωθεί σε αγροτολιβαδικές εκτάσεις της κατάφυτης περιοχής.

Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ η Πυροσβεστική διενεργεί έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

