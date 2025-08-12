Χανιά: Φωτιά σε φορτηγό βαρέως τύπου σε χωριό του Δήμου Αποκόρωνα

Φορτηγό όχημα βαρέως τύπου τυλίχθηκε στις φλόγες από άγνωστη αιτία, έξω από χωριό του Δήμου Αποκόρωνα και συγκεκριμένα μεταξύ Κεφαλά και Ξηροστέρνη.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που κινητοποιήθηκε άμεσα με 4 οχήματα και 8 πυροσβέστες, ώστε να μην εξαπλωθεί σε αγροτολιβαδικές εκτάσεις της κατάφυτης περιοχής.

Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ η Πυροσβεστική διενεργεί έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

