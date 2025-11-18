Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η δόση τρυφερότητας που χρειάζεστε σήμερα: Ένα βίντεο από το Nature is Amazing

Ενα πολικό αρκουδάκι σκαρφαλώνει και χουχουλιάζει πάνω στη μαμά του και εκείνη μισοκοιμισμένη, αποκαμωμένη αλλά γεμάτη αγάπη, το αφήνει να βολευτεί

αρκουδακι

Ένα απίστευτα χαρτωμένο και τρυφερό βίντεο ανήρτησε στα social media o λογαριασμός Nature is Amazing. 

Ένα πολικό αρκουδάκι σκαρφαλώνει και χουχουλιάζει πάνω στη μαμά του, προσπαθώντας να βολευτεί για να κοιμηθεί. Η μαμά αρκούδα, μισοκοιμισμένη, αποκαμωμένη αλλά γεμάτη αγάπη, δεν αντιδρά καθόλου και αφήνει το μικρό της να νιώσει άνετα πάνω της. 

Η φύση είναι πραγματικά υπέροχη…
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αρκούδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark