Ένα απίστευτα χαρτωμένο και τρυφερό βίντεο ανήρτησε στα social media o λογαριασμός Nature is Amazing.

Ένα πολικό αρκουδάκι σκαρφαλώνει και χουχουλιάζει πάνω στη μαμά του, προσπαθώντας να βολευτεί για να κοιμηθεί. Η μαμά αρκούδα, μισοκοιμισμένη, αποκαμωμένη αλλά γεμάτη αγάπη, δεν αντιδρά καθόλου και αφήνει το μικρό της να νιώσει άνετα πάνω της.

Here's your daily dose of cuteness!!🥰 pic.twitter.com/kDmWh0boG0 — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) November 18, 2025

Η φύση είναι πραγματικά υπέροχη…



Πηγή: skai.gr

