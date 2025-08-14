Λογαριασμός
Χαλκιδική: Παράταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας μέχρι τις 18/8 λόγω αυξημένου κινδύνου δασικής πυρκαγιάς

Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε περιοχές Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, από 15/8 έως 18/8, με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής.

Απαγόρευση κυκλοφορίας Χαλκιδική

Με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής Αικατερίνης Ζωγράφου, συνεχίζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε επιλεγμένες περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς.

Η απαγόρευση ισχύει από τις 08:00 π.μ. της 15ης Αυγούστου 2025 έως τις 08:00 π.μ. της 18ης Αυγούστου 2025 και καλύπτει συγκεκριμένες ζώνες στους Δήμους Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου.

Περιοχές όπου εφαρμόζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας

  • Στη Χερσόνησο Κασσάνδρας, η απαγόρευση εκτείνεται κατά μήκος της «Κορυφογραμμής» (από το Κασσανδρινό μέχρι την Αγία Παρασκευή, συμπεριλαμβάνοντας τις τοποθεσίες «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου).
  • Στη Χερσόνησο Σιθωνίας, η απαγόρευση περιλαμβάνει την κορυφογραμμή Δραγουνδέλι (από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και τη Συκιά).
  • Στο Δήμο Αριστοτέλη, ισχύει από την Κομίτσα έως την Ουρανούπολη, καθώς και στις περιοχές Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και το Σκοπευτήριο Στρατωνίου.
  • Στον ορεινό όγκο Χολομώντα, η απαγόρευση αφορά την περιοχή Αναδασώσεων Βραστάμων και την περιοχή ευθύνης του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα και υπενθυμίζουν πως η απαγόρευση στοχεύει στην πρόληψη καταστροφικών πυρκαγιών σε κρίσιμες δασικές εκτάσεις. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Χαλκιδική απαγόρευση κυκλοφορίας φυσικές καταστροφές κίνδυνος πυρκαγιάς
