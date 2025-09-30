Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία απαγορεύεται στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, η απαγόρευση ισχύει μέχρι την έγκριση και δημοσίευση σε ΦΕΚ του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που αφορά τον χαρακτηρισμό, την οριοθέτηση και τον καθορισμό ζωνών και ειδικών κατηγοριών χρήσεων γης για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η ρύθμιση καλύπτει τις ομάδες περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία απαγορεύεται καθολικά στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων, ακόμα και πέραν της ζώνης των δύο ναυτικών μιλίων.

Η απόφαση βασίζεται στο έγγραφο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και στην εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

