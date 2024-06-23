Γιατί οι ηφαιστειολογοι έχουν χάσει τον ύπνο τους με το όρος Ρενιέ

Η χιονισμένη κορυφή του όρους Ρενιέ, που υψώνεται 4,3 χιλιόμετρα (2,7 μίλια) πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, δεν έχει προκαλέσει σημαντική ηφαιστειακή έκρηξη τα τελευταία 1.000 χρόνια. Ωστόσο, περισσότερο από τα πεδία λάβας της Χαβάης ή το ηφαίστειο του Yellowstone, είναι το όρος Ρενιέ (Rainier) που ανησυχεί πολλούς ηφαιστειολόγους των ΗΠΑ.

«Το όρος Ρενιέ με κρατάει ξύπνιο τη νύχτα γιατί αποτελεί πολύ μεγάλη απειλή για τις γύρω κοινότητες. Η Τακόμα και το Νότιο Σιάτλ είναι χτισμένες σε αρχαίους χειμάρρους πάχους 100 ποδιών (30,5 μέτρων) από τις εκρήξεις του όρους Ρενιέ», δήλωσε ο Τζες Φίνιξ, ηφαιστειολόγος και πρεσβευτής της Ένωσης Ανήσυχων Επιστημόνων, σε ένα επεισόδιο του «Violent Earth With Liv Schreiber», μια πρωτότυπη σειρά του CNN.

Πηγή: Ed Ruttledge/U.S. Geological Survey Cascades Volcano Observatory

Το καταστροφικό δυναμικό του κοιμισμένου γίγαντα δεν έγκειται στις πύρινες ροές λάβας, οι οποίες, σε περίπτωση έκρηξης, είναι απίθανο να εκτείνονται περισσότερο από μερικά μίλια πέρα ​​από τα όρια του Εθνικού Πάρκου του όρους Ρενιέ στο Βορειοδυτικό Ειρηνικό. Η πλειονότητα της ηφαιστειακής τέφρας πιθανότατα θα διασκορπιστεί ανάλογα με τη φορά του ανέμου προς τα ανατολικά μακριά από τα κέντρα πληθυσμού, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Τι είναι το επίφοβο λαχάρ

Πολλοί επιστήμονες φοβούνται την προοπτική ενός λαχάρ, δηλαδή μιας ταχέως κινούμενης μάζας, που αποτελείται από ένα συνονθύλευμα νερού και ηφαιστειακών πετρωμάτων, που προέρχονται από πάγο ή χιόνι και λιώνουν γρήγορα από την έκρηξη. Η μάζα αυτή μαζεύει τα συντρίμμια καθώς ρέουν μέσα από κοιλάδες και κανάλια αποστράγγισης.

«Αυτό που κάνει το Όρος Ρενιέ δύσκολο είναι ότι είναι τόσο ψηλό και καλυμμένο με πάγο και χιόνι. Αν υπάρξει οποιαδήποτε εκρηκτική δραστηριότητα, τα καυτά υλικά θα λιώσουν τα κρύα και θα αρχίσει να κατεβαίνει πολύ νερό», εξήγησε ο ερευνητής σεισμολόγος του Παρατηρητηρίου Ηφαιστείων Καταρρακτών του USGS στο Βανκούβερ της Ουάσιγκτον, Σεθ Μοράν.

Mount Rainier

23.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά

Ο Μοράν τόνισε τον κίνδυνο για τις δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ζουν σε περιοχές που θα μπορούσαν να επηρεαστούν γρήγορα από ένα μεγάλο λαχάρ. Ένα πρόσφατο παράδειγμα της καταστροφικής δύναμης των λαχάρ είναι η έκρηξη του Νοεμβρίου 1985 του ηφαιστείου Νεβάδο ντελ Ρουίς στην Κολομβία. Μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξη της έκρηξης, ένας ποταμός λάσπης, βράχων, λάβας και παγωμένου νερού σάρωσε την πόλη Αρμέρο, σκοτώνοντας πάνω από 23.000 ανθρώπους σε λίγα λεπτά.

«Όταν σταματήσει … έχετε αυτή τη σκληρή, σχεδόν σαν σκυρόδεμα ουσία που μπορεί να είναι σαν κινούμενη άμμος όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να βγουν από αυτήν», είπε ο ηφαιστειολόγος και λέκτορας γεωεπιστημών και περιβαλλοντικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, Μπράντλεϊ Πίτσερ, σε ένα άλλο επεισόδιο του «Violent Earth With Liv Schreiber».

Ο Πίτσερ σημείωσε ότι το Όρος Ρενιέ έχει περίπου οκτώ φορές περισσότερους παγετώνες και χιόνι από ότι το Νεβάδο ντελ Ρουίς είχε κατά τη διάρκεια της θανατηφόρας έκρηξης του. «Υπάρχει η δυνατότητα για μια πολύ πιο καταστροφική ροή λάσπης».

Στην αξιολόγηση απειλής του 2018 της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, το Όρος Ρενιέ κατατάχθηκε ως το τρίτο πιο επικίνδυνο ηφαίστειο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά το συχνά εκρηκτικό Κιλαουέα της Χαβάης και το Όρος Σεντ Χέλενς, το οποίο εξερράγη καταστροφικά τον Μάιο του 1980.

Παρά τη μακρά αδράνεια του, το Όρος Ρενιέ με την εκτεταμένη κάλυψη πάγου και χιονιού σε συνδυασμό με το ύψος του και την εγγύτητά του σε κατοικημένες περιοχές, είναι ένας κοιμώμενος γίγαντας που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και προετοιμασία για να μετριαστούν οι κίνδυνοι από τις πιθανές καταστροφικές λαχάρες του.

