Ένα βίντεο που δείχνει έναν μικρό πιγκουίνο να περιμένει υπομονετικά πίσω ένα ζευγάρι, σε ένα μονοπάτι της Ανταρκτικής,να κάνει στην άκρη για να συνεχίσει τον δρόμο του γίνει viral.

Πολλές φορές, οι πιγκουίνοι, εξοικειωμένοι με την ανθρώπινη παρουσία, χρησιμοποιούν τα μονοπάτια για να «κόψουν» δρόμο.

Στο βιντεακι, ο ευγενικός μικρός πιγκουίνος, σταματά υπομονετικά πίσω από το ζευγάρι και περιμένει να κάνουν οι άνθρωποι στην άκρη για να συνεχίσει με αυτοπεποίθηση το δρόμο του.

Η αξιολάτρευτη στιγμή, που απαθανάτισε η Ciera Ybarra με λεζάντα στην ανάρτηση «όταν είσαι πολύ νευρικός για να πεις “συγγνώμη να περάσω'' ενώ έχει κίνηση»,έχει αιχμαλωτίσει εκατομμύρια καρδιές παγκοσμίως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.