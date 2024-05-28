Το 95,8% των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για το 2023 που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Παράλληλα, το υψηλότερο ποσοστό άριστων υδάτων κολύμβησης βρίσκεται στην Κύπρο (97,6), την Κροατία (96,7%), και την Αυστρία (96,9%).

Η συντριπτική πλειονότητα των περιοχών κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούσε τα πιο αυστηρά πρότυπα «άριστης» ποιότητας κολύμβησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2023, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης. Αυτό αντιπροσωπεύει το 85,4% των δημοφιλών υδάτων κολύμβησης της ΕΕ.

Το 96% όλων των επίσημα αναγνωρισμένων υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ πληρούσαν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας, με μόνο το 1,5% να χαρακτηρίζεται ως «κακό».

Η αξιολόγηση, που έγινε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Επιτροπή, υπογραμμίζει πού μπορούν οι κολυμβητές να βρουν ασφαλείς τοποθεσίες κολύμβησης στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι.

Εστιάζει συγκεκριμένα στην ασφάλεια για το μπάνιο, μέσω της παρακολούθησης των βακτηρίων που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες στους ανθρώπους, παρά στη γενική ποιότητα του νερού.

Στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Αυστρία και τη Ρουμανία, όλα τα επίσημα αναγνωρισμένα ύδατα κολύμβησης πληρούσαν τουλάχιστον τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας το 2023.

Η ποιότητα κολύμβησης των παράκτιων υδάτων είναι γενικά καλύτερη σε σύγκριση με τα εσωτερικά ύδατα.

Το 2023, το 89% των παράκτιων τοποθεσιών κολύμβησης που ταξινομήθηκαν είναι εξαιρετικής ποιότητας, σε σύγκριση με λίγο λιγότερο από το 79% των εσωτερικών υδάτων κολύμβησης.

Από την υιοθέτηση της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης το 2006, το ποσοστό των υδάτων κολύμβησης με κακή ποιότητα νερού μειώθηκε την τελευταία δεκαετία και είναι πλέον σταθερό από το 2015.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

