«Πράσινα Ταξί»: Επιδότηση για αγορά ηλεκτρικών ταξί σε 13 δικαιούχους

Εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού των 244.143,29 ευρώ σε 13 δικαιούχους του προγράμματος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Πράσινα Ταξί» για την αγορά 12 ηλεκτρικών ταξί.

Συνολικά, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 744.291,64 ευρώ για 35 ηλεκτρικά ταξί.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

