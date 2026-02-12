Κόντρα στην επιστήμη ο Τραμπ: Καταργεί την απόφαση για την επικινδυνότητα των ρύπων

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) σχεδιάζει να ανακοινώσει την Πέμπτη την κατάργηση ενός επιστημονικού πορίσματος, σύμφωνα με το οποίο οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, αφαιρώντας έτσι τη νομική βάση για τους ομοσπονδιακούς κλιματικούς κανονισμούς.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την πιο σαρωτική ανατροπή της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή από την κυβέρνηση μέχρι σήμερα, μετά από μια σειρά ρυθμιστικών περικοπών και άλλων ενεργειών που αποσκοπούν στην απελευθέρωση της ανάπτυξης ορυκτών καυσίμων και την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της καθαρής ενέργειας.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θεωρεί την κλιματική αλλαγή «απάτη» και έχει αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού, αφήνοντας τον μεγαλύτερο ιστορικά συντελεστή της παγκόσμιας θέρμανσης εκτός των διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμησή της.

Το ιστορικό της απόφασης

Η λεγόμενη «διαπίστωση επικινδυνότητας» υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2009 και οδήγησε την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) να λάβει μέτρα, βάσει του νόμου Clean Air Act του 1963, για τον περιορισμό των εκπομπών:

Διοξειδίου του άνθρακα

Μεθανίου

Τεσσάρων άλλων αέριων ρύπων που εγκλωβίζουν τη θερμότητα

Τα μέτρα αυτά αφορούσαν οχήματα, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και άλλες βιομηχανίες.

Επιπτώσεις και αντιδράσεις

Η κατάργησή της θα αφαιρούσε τις κανονιστικές απαιτήσεις για τη μέτρηση, την αναφορά, την πιστοποίηση και τη συμμόρφωση με τα ομοσπονδιακά πρότυπα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα αυτοκίνητα, αλλά ενδέχεται να μην ισχύσει αρχικά για σταθερές πηγές, όπως οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, δήλωσαν αξιωματούχοι στη Wall Street Journal νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αυτές τις λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με στοιχεία της EPA, οι τομείς των μεταφορών και της ενέργειας ευθύνονται ο καθένας για περίπου το ένα τέταρτο της παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου στις ΗΠΑ.

Στον τομέα της βιομηχανίας, ενώ πολλοί υποστηρίζουν την κατάργηση των αυστηρών προτύπων εκπομπών για τα οχήματα, εμφανίζονται διστακτικοί στο να στηρίξουν δημόσια την ανάκληση της «διαπίστωσης επικινδυνότητας», λόγω της νομικής και ρυθμιστικής αβεβαιότητας που θα μπορούσε να προκαλέσει.

Νομικοί εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι η ανατροπή αυτής της πολιτικής θα μπορούσε να οδηγήσει σε έξαρση δικαστικών προσφυγών για «δημόσια όχληση», μια οδό που είχε κλείσει μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου το 2011.

«Αυτή μπορεί να είναι άλλη μια κλασική περίπτωση όπου η υπερβολή της κυβέρνησης Τραμπ θα στραφεί εναντίον της», δήλωσε ο Ρόμπερτ Πέρσιβαλ, καθηγητής περιβαλλοντικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν καταδικάσει την προτεινόμενη κατάργηση ως κίνδυνο για το κλίμα. Μελλοντικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ που θα επιδιώξουν να ρυθμίσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πιθανότατα θα πρέπει να επαναφέρουν τη διαπίστωση επικινδυνότητας, ένα έργο που θα μπορούσε να είναι πολιτικά και νομικά περίπλοκο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.