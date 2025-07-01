Πορτογαλία: Νέο ρεκόρ θερμοκρασίας τον Ιούνιο με 46,6° Κελσίου 

Η Πορτογαλία κατέγραψε νέο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, φτάνοντας τους 46,6° Κελσίου την Κυριακή στη Μόρα, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Λισαβόνας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Το προηγούμενο ρεκόρ, 44,9° Κελσίου, είχε καταγραφεί στις 17 Ιουνίου 2017 στο Αλκάσερ ντο Σαλ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, υπενθύμισε το πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA). Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, το 37% των μετεωρολογικών σταθμών κατέγραψε την Κυριακή θερμοκρασίες πάνω από 40° Κελσίου.

Η χώρα, που πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη, βίωσε το Σαββατοκύριακο «πολύ υψηλές» θερμοκρασίες, με πολλούς σταθμούς να καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπέρασαν προηγούμενα ιστορικά ρεκόρ.

Πολλές περιοχές, ανάμεσά τους και η Λισαβόνα, τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό την Κυριακή και τη Δευτέρα εξαιτίας του κύματος καύσωνα.

Ωστόσο, σήμερα η χώρα ξεκίνησε να παίρνει μια μικρή ανάσα.

Η θερμοκρασία κατέγραψε πτώση, εντούτοις οκτώ περιφέρειες παραμένουν σε πορτοκαλί συναγερμό, λόγω του αυξημένου κινδύνου δασικών πυρκαγιών, ιδίως σε δασικές περιοχές του κέντρου και του βορρά.

Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, οι αρχές δεν είχαν αναφέρει κάποιο μεγάλο ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

