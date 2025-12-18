Στην επαρχία Γκουιζού της Κίνας, τα βουνά είναι κυριολεκτικά καλυμμένα με φωτοβολταϊκά. Σε απότομες πλαγιές, ακατάλληλες για γεωργία, η Κίνα έχει κατασκευάσει τεράστιες «φάρμες» με φωτοβολταϊκά, μετατρέποντας έτσι βραχώδη εδάφη σε συμπλέγματα παραγωγής ενέργειας.

Οι εικόνες με τα χιλιάδες πάνελ να σκεπάζουν τις οροσειρές βουνών μέχρι τον ορίζοντα, είναι εντυπωσιακές.

Δείτε το βίντεο:

🗻 In China’s Guizhou province, mountains are literally covered with solar panels



On steep slopes unsuitable for agriculture, China has built massive solar farms.



Thousands of panels now blanket mountain ridges all the way to the horizon, turning rocky terrain into… pic.twitter.com/dlC85IbXSt — NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2025

