Ολόκληρα βουνά καλυμμένα με φωτοβολταϊκά στην Κίνα – Εντυπωσιακό βίντεο 

Στην επαρχία Γκουιζού, σε απότομες πλαγιές, ακατάλληλες για γεωργία, τα βραχώδη εδάφη έχουν μετατραπεί σε συμπλέγματα παραγωγής ηλιακής ενέργειας

kina

Στην επαρχία Γκουιζού της Κίνας, τα βουνά είναι κυριολεκτικά καλυμμένα με φωτοβολταϊκά. Σε απότομες πλαγιές, ακατάλληλες για γεωργία, η Κίνα έχει κατασκευάσει τεράστιες «φάρμες» με φωτοβολταϊκά, μετατρέποντας έτσι βραχώδη εδάφη σε συμπλέγματα παραγωγής ενέργειας.

Οι εικόνες με τα χιλιάδες πάνελ να σκεπάζουν τις οροσειρές βουνών μέχρι τον ορίζοντα, είναι εντυπωσιακές. 

Δείτε το βίντεο: 

