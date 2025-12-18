Στη Μακρινίτσα μία από τις τελευταίες δριστέλες

Οι δριστέλες ήταν τα παραδοσιακά, φυσικά πλυσταριά που συναντούσε κανείς σε πολλά χωριά της Ελλάδας, συνήθως δίπλα σε ποτάμια ή ρυάκια με τρεχούμενο νερό

Εκεί οι άνθρωποι τοποθετούσαν τις φλοκάτες, ώστε η δύναμη του νερού να τις καθαρίζει, να τις ξεπλένει βαθιά και να τις μαλακώνει φυσικά, χωρίς χημικά ή μηχανήματα. Οι φυσικές δριστέλες του Πηλίου έχουν σχεδόν εξαφανιστεί - οι περισσότερες καταστράφηκαν από τον Ντάνιελ.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ συνάντησε τον κύριο Σπύρο, που διατηρεί μια από τις τελευταίες δριστέλες στη Μακρινίτσα.

