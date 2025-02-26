Παράταση υποβολής αιτήσεων σε 4 προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης

Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου του 2025, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρου Σκυλακάκη, η υποβολή αιτήσεων, για τέσσερα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, τα οποία προκηρύχθηκαν στις αρχές του έτους.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, προέβη σε αυτή την οριζόντια παράταση για τα τέσσερα προγράμματα, με σκοπό τη διευκόλυνση των υποψήφιων δικαιούχων στην προσπάθεια συλλογής και ορθής υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται στους οδηγούς των προγραμμάτων.

Ειδικότερα, στα προγράμματα, συνολικού ύψους 213,3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Αθηνά (37,2 εκατ. ευρώ)

Το πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων στο σύνολο της Επικράτειας.

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι ΟΤΑ Α' βαθμού, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) αυτών, που λειτουργούν δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία.

Καλύπτονται παρεμβάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ενέργεια που χρησιμοποιείται για τα τεχνικά συστήματα (π.χ. για θέρμανση, ψύξη), καθώς και σε ευπαθή σημεία του κτιρίου, τα οποία επιτρέπουν θερμικές απώλειες (π.χ. κουφώματα, οροφές, κ.λπ.).

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.

Φοίβος (12,4 εκατ. ευρώ)

Το πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία δημοτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στο σύνολο της επικράτειας.

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι ΟΤΑ Α' βαθμού, καθώς και τα ΝΠΔΔ αυτών, που λειτουργούν δημοτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σχετίζεται με παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στα τεχνικά συστήματα αυτών (π.χ. θερμομόνωση αδιαφανών στοιχείων και υγρομόνωση οροφών, αντικατάσταση διαφανών στοιχείων, όπως κουφώματα και υαλώσεις, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, κ.λπ.).

Αιτήσεις κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.

- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ορεινών τουριστικών καταλυμάτων (10 εκατ. ευρώ)

Το πρόγραμμα αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση ορεινών, τουριστικών καταλυμάτων. Το 10% του προϋπολογισμού του θα διατεθεί, αποκλειστικά, σε παραδοσιακά-διατηρητέα κτίρια (1 εκατ. ευρώ) και το 90% (9 εκατ. ευρώ) σε όλα τα υπόλοιπα κτίρια ορεινών τουριστικών καταλυμάτων.

Καλύπτονται δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και υποστηρικτικές δαπάνες, όπως για υπηρεσίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποβολή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αίτησης.

Αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.

Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις (153,7 εκατ. ευρώ)

Το πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίας) σε σχεδιαζόμενα φωτοβολταϊκά συστήματα ή για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίας) σε υφιστάμενα, ενεργά φωτοβολταϊκά συστήματα.

Και στις δύο περιπτώσεις, επιδοτείται, αποκλειστικά, το σύστημα αποθήκευσης.

Πέραν της παράτασης, ειδικά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τροποποιούνται και οι εξής όροι:

- Η απαίτηση να ενεργοποιείται η σύνδεση του σταθμού (ηλέκτριση) έως την ολοκλήρωση της επένδυσης. Πλέον, για την ολοκλήρωση της επένδυσης επαρκεί η αγορά και η εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού (σύστημα αποθήκευσης).

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη ηλέκτρισης της επένδυσης, δεν επιδοτείται η κατηγορία δαπάνης «Κόστος Διασύνδεσης με ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ».

- Η απαίτηση για υποβολή των όρων σύνδεσης το αργότερο έως 2 μήνες μετά την απόφαση έγκρισης, αλλάζει σε έως 4 μήνες.

Η παραπάνω απαίτηση αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή προκαταβολής έως 40% στο πρόγραμμα.

Παράλληλα, με επικείμενη νομοθετική ρύθμιση θα διασφαλίζεται η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για κάθε επένδυση, στο επίπεδο του εκάστοτε υποσταθμού.

Αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.

Επιπρόσθετα, στο πρόγραμμα «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)» αυξάνεται το ποσοστό επιδότησης από 60% σε 80% της αξίας (χωρίς ΦΠΑ) των επιλέξιμων δαπανών. Σκοπός είναι να δοθεί ενισχυμένο κίνητρο στις ΔΕΥΑ για την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης υποδομών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη και αποδοτική λειτουργία τους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 213 151 3740 (καθημερινές, 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.).

Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGeneration EU.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

