Πανσέληνος του Οκτώβρη: Στιγμιότυπα από το Φεγγάρι της συγκομιδής

Μαγευτικά στιγμιότυπα, από διάφορες γωνιές της χώρας χάρισε η Πανσέληνος του Οκτώβρη.
Ονομάζεται και «Πανσέληνο της Συγκομιδής», καθώς συμβαίνει πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία.
Η πανσέληνος του Οκτωβρίου είναι επίσης υπερπανσέληνος, πράγμα που σημαίνει ότι η Σελήνη βρίσκεται κοντά στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη (περίγειο), εμφανιζόμενη μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το συνηθισμένο.
Η ονομασία «Φεγγάρι της Συγκομιδής» (Harvest Moon) προέρχεται από την αγροτική παράδοση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.