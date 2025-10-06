Πανσέληνος του Οκτώβρη: Στιγμιότυπα από το Φεγγάρι της συγκομιδής

Μαγευτικά στιγμιότυπα, από διάφορες γωνιές της χώρας χάρισε η Πανσέληνος του Οκτώβρη.

Ονομάζεται και «Πανσέληνο της Συγκομιδής», καθώς συμβαίνει πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία.

Η πανσέληνος του Οκτωβρίου είναι επίσης υπερπανσέληνος, πράγμα που σημαίνει ότι η Σελήνη βρίσκεται κοντά στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη (περίγειο), εμφανιζόμενη μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το συνηθισμένο.

Η ονομασία «Φεγγάρι της Συγκομιδής» (Harvest Moon) προέρχεται από την αγροτική παράδοση.

Πηγή: skai.gr

