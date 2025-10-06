Λογαριασμός
Πανσέληνος του Οκτώβρη: Μαγευτικά στιγμιότυπα από το Φεγγάρι της συγκομιδής

Μαγευτικά καρέ από τη «Πανσέληνος της Συγκομιδής»- Φωτογραφίες από διάφορα μέρη της Ελλάδα- Γιατί ονομάζεται έτσι το Φεγγάρι του Οκτωβρίου

Πανσέληνος του Οκτώβρη: Στιγμιότυπα από το Φεγγάρι της συγκομιδής

Μαγευτικά στιγμιότυπα, από διάφορες γωνιές της χώρας χάρισε η Πανσέληνος του Οκτώβρη.

o'o'

Ονομάζεται και «Πανσέληνο της Συγκομιδής», καθώς συμβαίνει πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία.

o'o

Η πανσέληνος του Οκτωβρίου είναι επίσης υπερπανσέληνος, πράγμα που σημαίνει ότι η Σελήνη βρίσκεται κοντά στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη (περίγειο), εμφανιζόμενη μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το συνηθισμένο.

o'o'

Η ονομασία «Φεγγάρι της Συγκομιδής» (Harvest Moon) προέρχεται από την αγροτική παράδοση. 

Πηγή: skai.gr

