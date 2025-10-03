Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ηλεία: Πολεοδομικό σχέδιο για την «πρωταθλήτρια» των αυθαιρέτων

Η κυβέρνηση προχωρά σε πολεοδομικό σχεδιασμό και υποδομές, με στόχο τάξη, κατεδαφίσεις και βιώσιμη ανάπτυξη, όσον αφορά την «πρωταθλήτρια» αυθαιρέτων, Ηλεία

Ηλεία: Πολεοδομικό σχέδιο για την «πρωταθλήτρια» αυθαιρέτων

Η Σπιάντζα Ηλείας, ίσως ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός με χιλιάδες αυθαίρετα, ζει δεκαετίες χωρίς πολεοδομικό σχέδιο.

Οπως αποτυπώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, η κυβέρνηση προχωρά σε πολεοδομικό σχεδιασμό και υποδομές, με στόχο τάξη, κατεδαφίσεις και βιώσιμη ανάπτυξη - ένα κρίσιμο βήμα για το μέλλον της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR αυθαίρετα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark