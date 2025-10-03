Ηλεία: Πολεοδομικό σχέδιο για την «πρωταθλήτρια» αυθαιρέτων

Η Σπιάντζα Ηλείας, ίσως ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός με χιλιάδες αυθαίρετα, ζει δεκαετίες χωρίς πολεοδομικό σχέδιο.

Οπως αποτυπώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, η κυβέρνηση προχωρά σε πολεοδομικό σχεδιασμό και υποδομές, με στόχο τάξη, κατεδαφίσεις και βιώσιμη ανάπτυξη - ένα κρίσιμο βήμα για το μέλλον της περιοχής.

