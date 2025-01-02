Το θερμότερο καλοκαίρι και τον θερμότερο χειμώνα βίωσε η Ελλάδα το 2024 σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετετωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το meteo.gr συγκέντρωσε τα ρεκόρ βροχόπτωσης και θερμοκρασιών για το 2024, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και άλλα αξιοσημείωτα μετεωρολογικά στοιχεία του έτους.

Ειδικότερα:

Η υψηλότερη θερμοκρασία του έτους ήταν 44.5 βαθμοί Κελσίου και καταγράφηκε στις Βουκολιές Χανίων, στις 13 Ιουνίου 2024.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία του έτους (εκτός χιονοδρομικών κέντρων και δολινών) σημειώθηκε στο Νέο Καύκασο Φλώρινας, στις 22 Ιανουαρίου 2024 και ήταν -19.8 βαθμοί Κελσίου

Η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στη δολίνη Βαθυστάλου Παρνασσού στις 12 Ιανουαρίου 2024 και ήταν -23.2 βαθμοί Κελσίου

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής του έτους σημειώθηκε την 1η Δεκεμβρίου στη Σιμωνόπετρα 'Αθου και ήταν 435 χιλιοστά

2160 χιλιοστά ήταν το ετήσιο ύψος βροχής στον Ασκύφου Χανίων.

Ο χειμώνας του 2023-2024 ήταν ο θερμότερος στην ιστορία της χώρας.

Το καλοκαίρι του 2024 ήταν το θερμότερο στην ιστορία της χώρας.

31 καιρικά γεγονότα με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις σημειώθηκαν μέσα στο 2023, αριθμός μεγαλύτερος του μέσου όρου της περιόδου 2000-2024.

9 ανθρώπινες απώλειες μέσα στο 2024, αριθμός μικρότερος του μέσου όρου της περιόδου 2000-2024.

Τι κατέγραψαν οι σταθμοί του meteo/gr κάθε μήνα του 2024

Ο Ιανουάριος ήταν ένας θερμός μήνας με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Φεβρουάριος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Μάρτιος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές τιμές.

Ο Απρίλιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Μάιος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις κανονικές τιμές, με πολλές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Ιούνιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο σημειώθηκαν και οι υψηλότερες θερμοκρασίες όλου του έτους σε πολλές περιοχές της χώρας

Ο Ιούλιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με πολύ σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Από τις 8 ως τις 23 Ιουλίου σημειώθηκε ο μεγαλύτερος σε διάρκεια καύσωνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Ο Αύγουστος ήταν ένα μήνας με θερμοκρασίες υψηλότερες των κανονικών τιμών, ενώ ο αριθμός των ημερών με ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο ήταν πολύ κοντά στις κανονικές τιμές.

Ο Σεπτέμβριος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές τιμές.

Ο Οκτώβριος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με πολύ σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Ήταν επίσης ένας μήνας με ελάχιστες βροχοπτώσεις.

Ο Νοέμβριος ήταν ένας μήνας με αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Δεκέμβριος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς πάνω από τις κανονικές τιμές, με πολλές βροχές σε όλη τη χώρα. Σε πολλές περιοχές μέσα στον Δεκέμβριο έπεσε το 30% τη συνολικής ετήσιας βροχής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

