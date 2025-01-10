Η γη ξεπέρασε το όριο του 1,5° Κελσίου ως προς την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή τόσο το 2024 όσο και κατά μέσον όρο τη διετία 2023-2024, κατά την οποία καταγράφτηκε επίσης άνευ προηγουμένου αύξηση της θερμοκρασίας στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία, ανακοίνωσε σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Κοπέρνικος.
Η υπερθέρμανση έπληξε επίσης τους ωκεανούς: ο μέσος όρος της θερμοκρασίας της επιφάνειάς τους —εξαιρουμένων των ζωνών των δυο πόλων— έφθασε σε επίπεδα «ρεκόρ», ανέφερε η ευρωπαϊκή υπηρεσία στην έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα το πρωί.
