Κίνα: Το 2024, η θερμότερη χρονιά εδώ και δεκαετίες

Τα μετεωρολογικά στοιχεία στην Κίνα δείχνουν ότι το 2024 ήταν η θερμότερη χρονιά για τη χώρα, από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή συγκρίσιμων δεδομένων πριν από 60 χρόνια, η δεύτερη συναπτή χρονιά κατά την οποία καταρρίπτονται ρεκόρ.

Η μέση θερμοκρασία σε εθνικό επίπεδο ανήλθε σε 10,92 βαθμούς Κελσίου πέρυσι, περισσότερο από 1 βαθμό υψηλότερη σε σύγκριση με το 2023, σύμφωνα με weather.com.cn, μια διαδικτυακή πύλη που διαχειρίζεται η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κίνας.

Οι 10 θερμότερες χρονιές, από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή στα μητρώα το 1961, ήταν όλες τον 21ο αιώνα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Για τη Σανγκάη, το 2024 ήταν το θερμότερο έτος από τη δυναστεία των Τσινγκ, κατέδειξαν τα στοιχεία από το μετεωρολογικό γραφείο της Σανγκάης σήμερα. Η μέση θερμοκρασία στην πόλη ανήλθε σε 18,8 βαθμούς Κελσίου, η θερμότερη από τότε που ξεκίνησαν οι μετεωρολογικές καταγραφές στη Σανγκάη το 1873.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

