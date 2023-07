Ο μεγαλύτερος γάτος στον κόσμο - Ο Kefir έχει ύψος τετράχρονου παιδιού Περιβάλλον 17:57, 31.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Όταν ήταν μόλις 2 ετών, ζύγιζε ήδη 28 κιλά