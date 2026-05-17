Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης ξεκινά τη διάθεση 100 δενδρυλλίων αλμυρικιών προς τις τοπικές κοινότητες, με στόχο την ενίσχυση του φυσικού πρασίνου στα παράκτια και κοινόχρηστα σημεία του νησιού.

Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια των παρεμβάσεων του Δήμου στις παραλίες, μετά την τοποθέτηση δημοτικών ομπρελών για χρήση από κατοίκους και επισκέπτες.

Η δράση έχει έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με δημοτικές κοινότητες, μαθητές και συλλόγους, με σκοπό την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ανακοίνωσε την έναρξη της χορήγησης 100 δενδρυλλίων αλμυρικιών προς τις τοπικές κοινότητες του νησιού, στο πλαίσιο μίας περιβαλλοντικής και εκπαιδευτικής δράσης που έρχεται να συμπληρώσει τις παρεμβάσεις του Δήμου στις παραλίες.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά την τοποθέτηση των δημοτικών ομπρελών προς χρήση από κατοίκους και επισκέπτες, ο Δήμος προχωρά ένα βήμα ακόμη πιο ουσιαστικό: Στην ενίσχυση του φυσικού πρασίνου, με στόχο οι παραλίες και οι κοινόχρηστοι χώροι να γίνουν πιο φιλόξενοι, πιο ανθρώπινοι και πιο όμορφοι.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις δημοτικές κοινότητες και με τη συμμετοχή μαθητών και συλλόγων, ώστε να αποκτήσει έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Σκοπός είναι η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, μέσα από μία απλή αλλά ουσιαστική πράξη φροντίδας για τον τόπο.

Παράλληλα, η δράση θα συνοδευτεί από περιβαλλοντικούς καθαρισμούς, δίνοντας το μήνυμα ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος δεν είναι μία μεμονωμένη ενέργεια, αλλά μία συνεχής προσπάθεια που χρειάζεται συμμετοχή, συνέπεια και αγάπη για τη Σύρο.

Η πρώτη δράση ξεκίνησε σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου, στην παραλία του Γαλησσά από τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλησσά, Λούη Ξανθάκη, με τη συνδρομή προσκόπων και εθελοντών.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται από τον Δήμο προς το Περιφερειακό Φυτώριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη χορήγηση των δενδρυλλίων, καθώς και προς τη εταιρεία Ερμής για τη συμβολή της στη μεταφορά τους. Επίσης,

θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στις δημοτικές κοινότητες για την ανταπόκρισή τους, αλλά και στον πρώην και τον νυν αντιδήμαρχο, Νίκο Ροσσολάτο και Γιάννη Μαραγκό, αντίστοιχα.

Οι πρόεδροι των κοινοτήτων θα μεριμνήσουν για την ανάθεση της φροντίδας και του ποτίσματος των αλμυρικιών, ώστε τα δενδρύλλια να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να προσφέρουν μελλοντικά φυσική σκιά και ομορφιά στις περιοχές όπου θα φυτευτούν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

